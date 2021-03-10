【英超】曼聯加一倍人工般奴仍拒絕續約　卡雲尼盛傳下季離隊

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-10 19:01

般奴費南迪斯自去年1月加盟曼聯以來，一直是隊中表現最突出一員，球隊在他來投後脫胎換骨，逐步重返爭標行列。 紅魔鬼為留住陣中最佳球員，盛傳已向他開出一紙人工加倍的合約，可是般奴並不心動，向球會提出一個條件才願意動筆。

般奴費南迪斯2020年1月才加盟曼聯，他跟球會簽下5年半長約，換言之，合約至2025年6月才屆滿，球會有權再續約多1年。

般奴成為紅魔一員以來表現出眾，上季在英超半季14次上陣收獲8入球3助攻，連同盃賽共22次上陣入12球。今季數據再上層樓，28次英超上陣攻入16球助攻2次，連同盃賽已41次上陣入23球，為球隊首席射手。63次披上曼聯戰衣取得35入球，效率驚人，而且他超強的爭勝心，在場上極具感染力。他在球隊地位日益重要，卻仍是隊中「低薪族」，球會立即識做提出加人工，可是向來有自己一套的般奴，未有立即答應，並提出一個要求。

般奴費南迪斯向來有自己一套，曼聯加一倍人工給他，他不答應，反向球會提出一個條件。（Getty Images）

【般奴在曼聯人工排第幾？】 （按圖放大）

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般奴的要求

般奴在士砵亭人工據報約為每周5萬英鎊，並以10萬英鎊周薪簽約曼聯。轉隊後即使人工加倍，惟相較37.5萬英鎊周薪的門將迪基亞、29萬英鎊周薪的中場保羅普巴，他的薪酬水平遠遠落後，陣中超過一半隊友的人工較他更高（詳見上列圖輯）。

身為隊中最重要的球星，般奴的人工不合乎比例地低，有指他已獲加薪至18萬英鎊，然而最新消息指，曼聯早在3個月前已向他開出20萬英鎊周薪的條件續約，他遲遲未就新約動筆，反而詢問球會在轉會市場的意向。

據悉，他希望先了解曼聯董事局在今年夏天的轉會收購意向，並想知道球會對如何在英國本土和歐洲重返頂峰的計劃和承諾。這一點，目前看來有點棘手。

曼聯領隊蘇斯克查上周表明因疫情關係，今年夏天不會花大量金錢增兵。（Getty Images）

【明年6月約滿的球壇巨星】（按圖放大）

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曼聯下季未必有錢買人

由於新冠肺炎疫情關係，包括英超在內歐洲各大主流聯賽已閉門作賽多時，就算球場一度短暫有限度重開，及後再因疫情失控再次關上，球會失去現場球迷，門票、贊助、廣告收入大減，就算是一眾豪門球會，在轉會市場的投入亦大不如前。昔日出手最豪爽的西甲兩人班霸巴塞隆拿和皇家馬德里，前者陷入財困無力擴軍，後者亦紛紛將高人工球員賣走或借走，各隊改以交換或外借球員形式變陣，重磅轉會球星個案大減。

曼聯亦是轉會市場豪客之一，可是領隊蘇斯克查上周已向球迷發出警告，表明因為疫情關係，球會財政大受影響，今年夏天不會花大量金錢增兵。如此一來，或許跟般奴對球隊的想法有點距離，相信他要花點功夫來說服費南迪斯續約。

蘇帥要頭痛的不止如何留住般奴，還有射手卡雲尼。

卡雲尼被指下季很大機會離開曼聯。（Getty Images）

卡雲尼為一支球隊不欲留曼聯

今季才加盟的卡雲尼縱已屆34歲，但他在曼聯前線盡顯級數和功架，他跟曼聯僅簽約1年，球會對他的表現很滿意，有意啟動條款跟他續約多1年。最新消息指出，他很大機會拒絕，今季之後離隊他投。

坊間流傳卡雲尼希望今季之後回到南美，有阿根廷媒體直指他將接受小保加開出的3年合約，並聲稱他自小夢想有天披上小保加戰衣，因此就算減薪仍願意來投。卡雲尼父親Luis此際更火上加油，宣稱兒子未能適應英國生活云云，揚言兒子「有六成機會加盟一支南美球會」，選擇傾向是小保加。

惟ESPN引述消息人士透露，「卡雲尼在曼徹斯特過得很開心，他會在完成今個球季之後才去想下一步。」

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