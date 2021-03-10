港超聯｜東傑大戰創今季入場新高　丹恩奴域做功臣：傑志才是最強

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-10 23:18

兩支港超聯傳統班霸東方龍獅跟傑志今晚（10日）交鋒，旺角大球場2813名觀眾創下今季最高入場人數。兩隊擁躉場外因打氣區爭議爆發衝突，與場內戰況一樣激烈。傑志結果憑「黑山伊巴」丹恩奴域繼去仗後再建功，在尾段多踢一人下氣走東方，登上榜首。

今場「東傑大戰」同樣是榜首之戰，賽前高踞榜首的東方盡遣外援跟入籍兵，包括迪高、費蘭度、辛祖及艾華頓等。以兩分緊隨其後的傑志亦不甘示弱，兩名「超級外援」巴爾拿及丹恩奴域均正選亮相。

兩隊球迷戰至上半場中段爆發衝突，需由場地保安及球隊職員調停。（袁志浩攝）

兩軍球迷爆衝突

雙方球迷早前於菁英盃準決賽相鄰而坐，賽後曾發生爭執。在兩間球會同意下，主隊東方今場繼續以近界限街的26段為球迷區，傑志球迷區則搬至近花墟道的一邊。然而傑志球迷組織「界限街藍浪」聲言為體現看台文化，今仗呼籲球迷繼續於慣用的28段看台打氣。

傑志艾里奧後上接應罰球頂斜。（袁志浩攝）

東傑球迷賽前已爆零聲口角，而足總亦稍為加強保安，但未有嘗試阻隔雙方。直至比賽中段，有傑志球迷走向東方球迷區前挑釁，並扯走打氣旗幟，終引發兩方球迷衝突，紛紛走到球迷通道叫罵及推撞，事件在現場保安及兩隊職員調停下告一段落。

傑志射手丹恩奴域再度成為「關鍵先生」，攻入致勝球。（袁志浩攝）

丹恩奴域破僵局 迪高尾段被逐

兩隊球員在場上同樣你來我往，「藍鳥」早段有基爾頓中路放「冷箭」考驗葉鴻輝；東方亦憑盧卡斯接應長傳反擊，面對出迎的王振鵬挑射僅僅出界。戰至9分鐘，鞠盈智左路開出罰球，中堅艾里奧跳頂未能命中目標；兩分鐘後，費蘭度左路先挑過敵軍，回防的朴俊烔倒掛解圍卻撻Q，費蘭度再壓前起腳，結果省中飛剷的守衛高出。

「藍鳥」球員賽後興奮相擁慶祝。（袁志浩攝）

戰況在中段陷入僵局，直至下半場65分鐘傑志由「黑山伊巴」丹恩奴域打破缺口，此子把握朴俊烔轉身抽射省中後衛反彈，於小禁區頂補中射入成1：0。東方尾段嘗試扳回一城，但守將迪高於84分鐘兩黃一紅被逐，結果傑志以一球險勝東方，反壓對方升上榜首。

黑山伊巴：證明我們是最強

丹恩奴域連續兩場成為傑志唯一入球球員，他賽後笑容滿面，直言對球隊跟自己的表現都感到相當滿意。「我已經很久沒有踢足全場了，但卻再取得關鍵性入球。球隊也進步了，製造不少機會之餘，亦守住東方的攻勢。」他表示深明今場大戰的重要性，「我們之中會有一隊成為冠軍，很高興我們勝出了，證明我們才是最強的。希望可以繼續贏下去吧。」

丹恩奴域賽後跟球迷簽名跟自拍。（袁志浩攝）

雖然場外出現衝突，但「黑山伊巴」似乎見怪不怪，僅稱激烈的氣氛對球迷跟球員都是好事，「希望所有事情都和平解決吧，也期待下場比賽的氣氛也像這樣高漲。」「藍鳥」主帥朱志光就笑言，今仗就如「過去幾年的內部分隊賽」，球隊在細節上仍有待改善。他又透露，亞冠盃分組賽或會再延期，意味傑志在4月份的賽程或有更多休息時間，對排陣及球員體能都是好事。

東傑大戰場內精外，場外球迷也互不相讓（按圖放大）：