【行山】朱智賢謝東閔挑戰「一尖三咀過四灣」　26公里由朝行到晚

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-12 15:56

藝人朱智賢及謝東閔在網上透露，昨日去了西貢行「一尖三咀過四灣」，但兩人沒有表示同行，亦沒有上載合照。朱智賢透露，他們由北潭凹行步，行經蚺蛇尖、米粉咀、短咀、長咀等地，至西灣亭，全程26公里，由朝行到晚。

朱智賢今日在Instagram分享行山經歷，表示「完成多一條山界考牌路線」，她所行的是「一尖三咀過四灣」。她與同行人士由西貢北潭凹起步，沿麥理浩徑第2段行到赤徑，之後沿西南脊登上蚺蛇尖，此為「一尖」：之後經東脊落米粉頂，先出米粉咀，再出短咀，最後行到最遠的長咀，此為「三咀」。

【朱智賢及謝東閔分別透露昨日到西貢行山】

最後，經過東灣、大灣、鹹田灣及大浪西灣，此為「四灣」，行到西灣亭離開。這條「一尖三咀過四灣」的長途路線，經過西貢東部多個景點。朱智賢在網上透露，全程行了26公里，她行了超過4萬步。包括拍攝及航拍的時間，一行人花了14小時，真的由朝行到晚。

朱智賢今日留言：「呢條路線真係唔係浪得虛名！噚日見好似都唔多人行？計埋我哋得3 group人，得我一個女仔，那裏來的勇氣！」她還加上「意志消磨到極點」等標籤。朱智賢近期頻頻行山，之前行過杯靈雙渡、三牙全走兩條行山界「考牌路線」，還去過蓮麻坑、飛鵝山及太墩等地。

【朱智賢之前分享蓮麻坑礦洞照片】

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巧合地，朱智賢的男友謝東閔昨日在IG Story分享他行「一尖三咀過四灣」的時刻，例如行蚺蛇尖及長咀的照片，還見到他摸黑途經一個沙灘。謝東閔近期亦行過蓮麻坑、飛鵝山、三牙全走及杯靈雙渡。

【謝東閔之前分享蓮麻坑礦洞照片】

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