行山人士喜訊？九巴網站疑外洩新路線　94R來往西貢及地質公園

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-03-12 20:26

早前盛傳九巴會開新路線入西貢萬宜水庫東壩，亦有人見過九巴在萬宜水庫試車。有網民發現，九巴Apps及網站上出現了一條94R的新路線，來往西貢及西貢萬宜路（香港地質公園）。九巴其後在路線的通告中表示，此為系統測試頁面。

【九巴網站或九巴Apps顯示94R的路線圖】

在九巴網站或九巴Apps的路線搜尋中，輸入94R就見到新路線的資料。這條路線來往西貢及西貢萬宜路（香港地質公園），途經美德街、大環、麥邊、北潭涌、上窰及鯽魚湖燒烤區。據路線地圖，西貢萬宜路（香港地質公園）位於萬宜坳，即是萬宜路及西灣路的交界。

九巴沒有公布過這條路線，網站及Apps亦未有顯示時間表及車資，只有路線圖。九巴其後在路線的通告中表示，此為系統測試頁面。

按九巴網站的資料，94R的總站位於萬宜坳。（顏銘輝攝/資料圖片）

1月底，傳媒披露九巴計劃增設前往西貢萬宜水庫東壩的路線，更有網民影到九巴的單層巴士在萬宜路試車。據九巴網站上94R的路線圖，西貢萬宜路（香港地質公園）總站位於萬宜坳，離東壩甚遠，兩地距離約7.8公里，如果行山人士落車後沿馬路步行至東壩，相信都要個半至兩小時。

萬宜坳及東壩距離近8公里。（Google Map截圖）

除了的士以外，東壩的公共交通服務只有9A專線小巴，來往北潭涌及東壩，但該路線僅於周日及假期下午服務。

早前盛傳九巴會開路線入東壩。（顏銘輝攝/資料圖片）

以現有九巴服務，如果行山人士想入東壩的話，可以搭94等路線在上窰下車，跟住馬路上斜到萬宜坳，經萬宜路行入去東壩，需時超過兩小時。如果外洩的94R路線資料無誤的話，此巴士路線只可為來往東壩的行山人士節省約1公里步程，不用行斜路上落萬宜坳。

【現時沒有巴士入萬宜坳，行山人士要行落鯽魚湖才搭到巴士走】

由萬宜坳經萬宜路行入萬宜水庫西壩都要約半小時，如果經西灣路行入西灣亭，估計都要行約1小時。有九巴路線駛入萬宜坳，最方便到的相信是上落大枕蓋的山友，因為登大枕蓋的行山入口正是在萬宜坳。