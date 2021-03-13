足球熱話｜巴西球證中圈「開細」顯功架　電視直擊褲襠現粗壯水柱

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-13 12:35

足球賽事不能沒球證，走到中圈蓄勢待發準備場笛一鳴，突然收到「急call」，如何是好？ 為免影響球賽進行，巴西一名球證選擇不動聲色解決。他在開波前在中圈「開細」，若無其事解決問題，更用最簡單的方法掩飾，完美掩人耳目，可惜在直播鏡頭前無所遁形。

前日（11日）一場巴西盃賽事由博維斯塔RJ對戈亞斯，球證丹尼斯（Denis da Silva Ribeiro Serafim）在開賽前於中圈準備，左顧右盼，低頭綁好褲頭帶，原來一切都是掩眼法。原來，丹尼斯人有三急，又為了顧全大局，就地在中圈「解決」。觀乎排水量，似乎相當緊急。

細微動作如抽褲頭，都是掩人耳目的必須動作。（影片截圖）

丹尼斯綁好褲頭帶之際，褲管出現一條水柱，「灌溉」中圈的草皮。他的左側放着足球，情况相當「驚險」。丹尼斯抽抽褲頭，前行幾步，實行「且戰且退」，維持灑水逾十秒，其間不時「兩頭望」。

粗壯的水柱（影片截圖）

球證中圈開波前「開細」（按圖放大）：

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水柱消失，丹尼斯若無其事，一手執住褲頭帶，一手跟前來打招呼的門將碰拳打招呼，盡顯功架。掩人耳目的功力，可謂登峰造極。一切攝入電視鏡頭，評述員介紹球證及旁證，渾沒察覺丹尼斯正在小解。及後有球迷眼利，發現丹尼斯的球褲濕了一片，才發現他在中圈小解。

同場加映：摩連奴的爆笑IG Post：

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英超第28輪直播賽程（按圖放大）：