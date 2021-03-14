英超｜32歲阿古路克服傷患轟年半來首球　今夏勢遭當打新星取代

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-14 13:06

曼城周日（14日）凌晨在英超3：0輕取富咸，朝重奪聯賽冠軍高歌猛進。普通不過的賽果中，阿古路（Sergio Aguero）的名字相隔417日後，終於再出現在入球名單。 作為曼城首次奪得英超冠軍陣容中，仍留在「藍月亮」的最後一人，阿古路也敵不過歲月，盛傳曼城已鎖定葡萄牙球星祖奧菲歷斯（Joao Felix）代替這位忠臣。

2012年5月13日，阿古路在補時最後一刻為曼城破門、鎖定球隊史上首個英超冠軍，他脫衣狂奔慶祝、舉起獎盃的畫面，翌日登上各大報章頭條。

一個年代過去，閱報的人已成稀有生物，美斯與C朗拿度雙雙從歐聯16強出局，阿古路也已經成為曼城初代冠軍陣容中仍然留隊的唯一，作為曼城一代神鋒卻已傷患纏身，不再是無可取代。今日凌晨對富咸，戴起隊長臂章的阿古路罕有地踢足90分鐘、更攻入417天以來首個入球，助曼城以3：0取勝。

阿古路相隔417天再取得入球，助曼城擊敗富咸（按圖放大）：

「他之前長期受傷，仍在這樣一場硬仗中入波，對於他來說，這個入球很重要，尤其對他作為前鋒來說。」曼城領隊哥迪奧拿如是說，但阿古路距離約滿只餘下3個半月，還未續約，他的未來已昭然若揭。32歲，傷患不斷，感情之外，不缺錢也不缺人才的曼城難有留下阿古路的理由。

記住9年前那日絕殺奪冠的美好、再隨一眾昔日戰友腳步，不帶眷戀地離開酋長球場，或許是最好選擇。

回顧曼城首次奪得英超冠軍（按圖放大）：

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99、00一代新星湧現 誰是阿古路的替代？

英超聯賽中，如阿古路般曾輝煌過的「80後」射手已是碩果僅存，也勢被淘汰，外地媒體早已流傳曼城已準備覓來新血取代阿古路，無獨有偶，這「新血」也是來自阿古路轉會曼城前效力的馬德里體育會——21歲葡萄牙球星祖奧菲歷斯。

英國《每日郵報》日前指，阿古路不滿哥迪奧拿未能給予他更多上陣時間，但也深明自己6月30日就約滿，過後將不會再留在曼城，而曼城希望能在今夏羅致99年出生的祖奧菲歷斯。

祖奧菲歷斯眉宇間也有點阿古路的影子。（Getty Images）

祖奧菲歷斯年輕且早已成名，身價逾1億歐元，不過也不是曼城有錢就買得到，此子與馬體會的合約到2026年才屆滿，解約金額達到3.5億歐元。除了祖奧菲歷斯，「00後」亦有不少新星已被視作世界級，包括艾寧夏蘭特、查頓辛祖、麥巴比等等，早前曾傳出曼城亦曾考慮夏蘭特，但這位射手更年輕且表現更搶眼，要羅致他必然面對更大競爭、金額亦必定會更高。

同時，有傳聞指阿古路或會轉會到巴塞隆拿，成為「美斯離隊後的替代」，不過阿古路本人在Twitch（遊戲直播平台）上回應時則表現輕鬆：「他們都在寫巴塞、巴塞、巴塞……不如停一停、諗一諗吧。夠了。我仍然在曼城呢。」

「千禧後」新星艾寧夏蘭特、麥巴比、查頓辛祖等挖起，新陳代謝，不少「80後」球星也步入生涯末年。（Getty Images）

英超第28輪直播賽程（按圖放大）：