【英超】阿仙奴反勝熱刺打吡報捷　拉美拿由入球英雄變紅牌阿姑

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-15 09:06

英超今輪重頭大戰「北倫敦打吡」周日（14日）深夜上演，熱刺主將孫興慜上半場因傷退下火線，由拉美拿後備入替，該名阿根廷中場及後攻入妙絕的後腳入球，但他在下半場中後段兩黃一紅被逐。最終阿仙奴憑奧迪加特及拿卡錫迪各建一功，以2：1反勝熱刺勝出打吡戰。

上周的「曼市打吡」後，今周英超有「北倫敦打吡」，阿仙奴在酋長球場迎戰熱刺，今季首循環的打吡戰由熱刺兩球淨勝。 打吡大戰，阿仙奴的隊長奧巴美揚竟然不在陣中，主帥阿迪達稱奧巴美揚因紀律問題而落選，今仗改由拿卡錫迪戴上隊長臂章。熱刺方面，「大師兄」加里夫巴利繼續正選上陣，夥拍哈利卡尼及孫興慜合作攻堅。

孫興慜上半場疑似拉傷無法繼續比賽。（路透社）

戰至上半場中段，熱刺先傳來壞消息，孫興慜疑因拉傷大腿受傷離場，由拉美拿後備入替，正以為影響攻力之際，該名阿根廷中場即帶來驚喜，禁區內接應盧卡斯莫拉的橫傳，巧妙地以後腳快射遠柱入網，33分鐘打開紀錄。

取代孫興慜後備入替的拉美拿，上半場攻入一球妙絕的後腳入球。（路透社）

阿仙奴上半場不乏攻勢，但最後埋門一腳欠運，上半場45分鐘內已經兩度射中門柱及門楣，小將伊美路維及薛迪索拉斯皆是「受害者」。話雖如此，兵工廠卻因為一個帶幸運成份的入球扳平，泰亞尼左路傳中，「挪威神童」奧迪加特撞射，穿過艾達韋列特的「大細龍門」，同時稍為改變方向而收死尼奴，阿仙奴臨完半場前追成1：1平手。

「挪威神童」奧迪加特今仗再度建功，為球隊攻入扳平一球。（路透社）

阿仙奴的好運延續至下半場，拿卡錫迪殺入禁區，正當他起腳射門之際竟然「大撻」，塞翁失馬，焉知非福，雖無辦法直接攻門，卻製造一個12碼，熱刺中堅達雲臣山齊士欲以飛鏟攔截拿卡錫迪，豈料收掣不及踢跌對方，經過VAR覆核後判罰12碼，拿卡錫迪親自操刀建功，64分鐘反超前2：1。

拿卡錫迪博12碼後親自操刀。（路透社）

沒有最衰，只有更衰，熱刺被反超前後，入球功臣拉美拿在下半場中後段單手推開泰亞尼，球證奧利華向拉美拿出示第二面黃牌被逐，由入球英雄變「紅牌阿姑」。

拉美拿下半場卻因一次犯規而兩黃一紅被逐。（路透社）

即使熱刺最後階段十人應戰，但攻勢依然凌厲，哈利卡尼兩度相當接近入球，先接應莫拉的罰球傳中頭槌建功，但越位在先，及後罰球直射卻中柱彈出，無緣收復失地，最終阿仙奴主場以2：1反勝熱刺，全取3分。