【港超聯】東方和飛馬連續兩場不勝　郭嘉諾：0：0都可以好睇

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-15 23:10

港超聯周一（15日）晚獨腳戲由東方龍獅主場對天水圍飛馬，結果飛馬憑門神梁興傑救出辛祖的12碼，成功「零封」這支千萬大軍。除了令東方遭受兩場不勝的走勢，也令對方暫時未能重登榜首。

力爭重登榜首的東方收起盧卡斯及林恩許等主力，加上隊長迪高停賽，及中堅杜度受傷，中場線可謂「大執位」，由黃威、梁冠聰及梁振邦三名華人擔任正選。至於飛馬就有胡晉銘跟劉學銘受外借條款所限未能倒戈，改由古安奴跟基斯兩位外援握守中路，進攻則繼續依靠「超級外援」山度士跟達施華。

東方上半場「死火」，艾華頓勁射省中人，已是最有威脅的一記埋門。（袁志浩攝）

方栢倫半場「多災多難」

飛馬早段在郭嘉諾指揮下「瘋狂」逼搶，惟兩翼頻頻斬中都被葉鴻輝沒收，13分鐘飛馬左路罰球開短，再由達施華以平飛球長傳至禁區，後上的古安奴邊走邊抽卻告斜出。僅1分鐘後，孫銘謙快攻直線妙傳向前，達施華推向右路窄角度抽射，皮球省中人後出界。

方栢倫上半場跟翟廷峯頭撼頭相撞後倒地。（袁志浩攝）

飛馬左閘方栢倫上半場「多災多難」，先跟翟廷峯頭撼頭相撞，及後又疑遭辛祖踩中腳面，幸仍可繼續比賽。東方上半場進攻乏善足陳，費蘭度跟艾華頓未有構成太大威脅，後者完半場前把握飛馬解圍失誤，禁區內狂抽卻被擋走。

梁興傑勇救辛祖的12碼，令飛馬保持清白之身。（袁志浩攝）

梁興傑連番勇救險球

換邊後東方於59分鐘搏得12碼，辛祖在禁區內起腳省中飛鏟攔截的古安奴，球證陸建燊認為古安奴犯手球而判罰極刑。不過飛馬門將梁興傑今場狀態大勇，成功「捉路」救走辛祖的射門。東方隨即「撳制」由盧卡斯及林恩許入替，球隊攻力顯著改善，但無論盧卡斯左路突破後的勁射，抑或是艾華頓右邊窄角度起腳，同樣未能射破梁興傑十指關。

完場前兩隊節奏加快，先有東方辛祖推順放「冷箭」中柱彈出；飛馬亦有達施華挑過葉鴻輝面對空門，但角度太窄未能起腳。結果雙方踢成0：0完場，各得1分，賽後飛馬繼續排第4，但比榜首的傑志少踢一場。至於連續兩場失分的東方，就以6戰11分屈居次席，僅以1分落後「藍鳥」。

基頓尾段踢到爆缸，結果被換離場。（袁志浩攝）

郭嘉諾再展熱血本色 「0：0也可以好睇」

再度「一個救全家」的梁興傑賽後跟隊友及主帥郭嘉諾相擁慶祝，他坦言球隊差點達成打防反的賽前目標，「上半場無波接，有啲驚自己凍凍地，但下半場一撲，信心返晒嚟。」他指即使今日防線排陣上出現變動，但相信「巴西外援溝通會較清晰」，並指零失球十分重要，「郭sir一直都這樣說，寧願和波也希望保持清白之身。」

至於郭嘉諾賽後再發揮「熱血」本色，一度站高向看台上的飛馬球迷喊話，感謝對方支持。「想告訴大家的是，0：0的比賽都可以好好睇。球迷無入場的話，相信錯過了許多精彩片段。」他透露賽前已洞悉東方今周有鬥傑志的隱憂，希望藉此「偷雞」，「可惜己隊後備兵源不多，難以換入更多外援。慶幸09（梁興傑）踢得愈來愈好，已慢慢站穩首席門將之位。」

郭嘉諾賽後走向梁興傑慶祝，並摸摸這位攻臣的頭。（袁志浩攝）

東方與飛馬握手言和，戰情激烈逐格睇