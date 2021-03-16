【英超】祖達倒戈建功奠勝　利物浦一球挫狼隊升上第6位

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-16 08:50

英超周一（15日）深夜獨腳戲，近況反覆的利物浦作客狼隊，面對舊東家的迪奧高祖達正選上陣，並倒戈建功，一箭定江山，助紅軍一球力克狼隊，全取3分。

近期在晏菲路主場「唔識贏波」的利物浦，作客戰績相對較好，今仗作客中游的狼隊，力爭終止聯賽兩連敗。利物浦前線今仗由沙拿﹑沙迪奧文尼及倒戈的迪奧高祖達攻堅，法賓奴繼續擔任其熟悉的防中位置。

利物浦晏菲路主場6連敗：

沙迪奧文尼上半場有兩次具威脅的埋門機會，先接應韋拿杜姆的直線並順勢推過狼隊門將柏迪斯奧，可惜射門角度收窄，文尼推回大位起腳，狼隊守衛早已歸位。阿歷山大阿諾特隨後右路傳中，文尼接應頭槌攻門，惟柱邊出界。

沙迪奧文尼上半場兩次機會亦無功而還。（路透社）

知己知彼，百戰百勝，最熟悉狼隊的必定是祖達，該名葡萄牙翼鋒上半場補時階段接應文尼的傳送，隨即起腳撞射，柏迪斯奧拍到皮球照樣入網，紅軍在返回更衣室前打開紀錄。

祖達上半場補時階段射入全場唯一入球。（路透社）

兩軍在下半場亦有不少埋門，可惜未能再增添紀錄，戰至末段，柏迪斯奧出迎時與高亞迪相撞頭部受傷，經歷一段時間治理後被調離場，由後備門將魯迪入替，所以補時長達17分鐘，最終利物浦以一球擊敗狼隊，全取3分，以46分升上第6位，卻比同分的同市宿敵愛華頓踢多一場。

高亞迪與柏迪斯奧相撞，柏迪斯奧頭部受傷需要軍醫立即入場治理。（Getty Images）

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英超第28輪戰果：