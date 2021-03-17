【英冠】伯明翰體育股價昨大升近兩成　收市後宣布炒卡蘭卡請保耶

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-17 16:05

留意足球新聞，有利股票投資？ 英冠球會伯明翰近日傳聞換帥，其母公司伯明翰體育（2309）在香港上市，昨日股價突然大升，出現一枝「大陽燭」。收市後，在英國時間昨日傍晚，伯明翰宣布解僱領隊卡蘭卡，改聘保耶為帥。

部分歐洲球會都是上市公司，例如曼聯在美國上市，多蒙特就在德國掛牌，而在香港股票市場，都有隻球會股，就是伯明翰體育。伯明翰體育的股價今月初曾高見0.28港元，但之後兩枝「大陰燭」跌了下來。

傳伯明翰換帥，昨日伯明翰體育股價急升，之後伯明翰宣布由保耶接掌帥印。（港交所網站截圖）

伯明翰上周末英冠又輸，以0：3不敵布里斯托城，之後傳出換帥傳聞，球會將解僱領隊卡蘭卡。英國時間周一下午，其中一位傳聞接任人選保耶辭去查爾頓領隊一職，令傳聞更似真。周二香港開市，伯明翰體育股價急升，出現「大陽燭」升18%，以0.224港元收市。

【英國時間昨日傍晚，伯明翰宣布委任保耶為帥】

香港收市後，伯明翰在英國時間昨日傍晚宣布，炒了卡蘭卡。18分鐘後，伯明翰宣布委任保耶為領隊。44歲的保耶說：「我重遇了一些老臉孔，我以前在這裏效力就認識他們，我很期待工作。我希望提升每個人的能力，不只是球員，還有職員。我們現在的排名不太好，所以我一定要提升他們。」伯明翰36戰得35分，排第21位，處於護級邊緣。

其他在各地上市的歐洲大球會（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

保耶球員時代是「壞孩子」，脾氣火爆，時常粗野攔截，曾效力列斯聯、紐卡素及韋斯咸等多間著名球會。在2009到2011年，他踢過伯明翰，在10/11球季助球會贏得英聯賽盃。退役後，保耶開展教練生涯，在2017年成為查爾頓助教，翌年坐正，到周一離隊，周二起執教伯明翰。

保耶曾助列斯聯打入歐聯4強，你還記得那班列斯聯歐聯4強英雄？（按圖放大）

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不過，伯明翰體育今日未能承接昨日大升氣勢，雖然早上曾升逾1%，但股價午後偏軟倒跌。