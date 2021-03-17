體育熱話︱19歲冰曲新星罕見意外身亡　高風險運動保護不足惹關注

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-17 18:29

俄羅斯一場冰上曲棍球比賽，年僅19歲球員費素甸諾夫（Timur Faizutdinov）意外被球擊中頭部，留院3日後身亡。 冰曲落場球員全部戴足保護裝備，到底那是如何發生的？

冰上曲棍球被視為最危險的運動之一，球員落場比賽，均要做足保護措施：頭盔、護頸、護肩、護肘、手套、護褲、護襠、護脛、護齒牙套缺一不可。

冰曲之所以如此危險，一方面是球速。職業球手擊球後，冰球動輒以時速160公里滑行，2020年美國冰球聯盟（AHL）明星賽，前鋒Martin Frk一次射門錄得時速高達175.7公里。其次是比賽的設計，球員以溜冰鞋在冰面高速滑行，使用球棍擊球、傳球，一堆「利器」加在一起用高速作賽，自然有一定風險。再加上運動本身為有身體接觸運動，冰曲文化之中球員間互毆更是比賽的一部分，球員受傷可謂家常便飯。

即使如此，致命意外還是相當罕見，3月12日俄羅斯一場少年冰球聯賽（MHL），便發生沒人希望見到的一幕。

年僅19歲球員費素甸諾夫在一場冰上曲棍球比賽中意外被球擊中頭部，留院3日後身亡。（Twitter）

【鍵入收看事發經過連環圖】（按圖進入）

+ 8 + 8 + 8

俄羅斯少年冰球聯賽季後賽第一輪，雅羅斯拉夫爾火車頭（Lokomotiv Yaroslavl）主場面對戴拿模聖彼得堡（HC Dinamo Saint Petersburg），比賽到第二節中段火車頭正領先2：0，後衛球員Dmitry Tyuvilin在左路引球推進後大棍一抽，冰球高速飛向對手後場。

戴拿模隊長費素甸諾夫剛好站在球道軌跡之中，眼見冰球高速襲來，他本能轉身欲避，可是依然不幸被擊中。費素甸諾夫頭部受創後抱頭自轉數周，一度嘗試站起，惟隨即倒在冰上。

一眾隊友、對手和球證見狀，立即趕到他身邊查看，當時費素甸諾夫一度有反應，將頭抬起。不料他不久失去知覺，對隊友的叫喚和輕拍全沒反應，之後醫護人員進場為他急救，他一直動也不動。3日之後，費素甸諾夫傷重不治。令人費解的是，頭盔為何未能保住費素甸諾夫的性命？

美國醫生Brian Sutterer講解費素甸諾夫的可能情況。（Youtube）

頭盔設計的兩難

費素甸諾夫雖然戴上頭盔，但他跟大部分冰上曲棍球球員一樣，戴上耳朵部分外露的頭盔，不巧Dmitry Tyuvilin擊出的冰球，偏偏命中他耳朵附近未受保護的位置。美國醫生Brian Sutterer綜合各方資訊，指出費素甸諾夫因耳朵上方的顳骨（temporal bone）骨裂導致腦出血，加上頸動脈受破壞致死。

開放式設計頭盔是冰曲界主流，基本上只有門將才會採用不見耳朵的封閉式頭盔，因此今次奪命意外之後，不少聲音認為應注視球員安全和檢視頭盔設計。此外，事發時費素甸諾夫本能地轉身，亦有機會令冰球不幸命中頭盔保護不到的部分。

【冰上曲棍球頭盔爭議】（按圖放大）

冰曲球速極高，所有落場球員必須戴上頭盔保護頭部。無奈這亦是個講求靈巧的運動，球員為分秒必爭，均會選擇較輕便的護具，只有門將才會用上較笨重而保護性最高的密封式頭盔。

費素甸諾夫自小已是戴拿模青訓體系一員，生前累積183次為戴拿模少年隊上陣，今季獲委任為球隊隊長。向着冰曲巨星之路進發的他，不幸意外離世，戴拿模在悼文中表示，球隊以及俄羅斯各級別冰球聯賽本周賽事，均會在比賽前為他默哀，「永遠是戴拿模一份子，常在我們心裏。」

事發影片：