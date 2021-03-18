【歐聯】車路士兩反擊致勝淘汰馬體會　拜仁晉級繼續衛冕路

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-18 09:00

周三（17日）深夜決出歐聯8強最後兩個席位，首回合一球領先的車路士，返回史丹福橋主場憑兩次反擊得手，兩球淨勝馬德里體育會，7年來首度躋身最後8強。 衛冕的拜仁慕尼黑主場迎戰拉素，利雲度夫斯基及祖普莫亭上﹑下半場各建一功，以2：1擊敗拉素，順利晉級繼續衛冕的路途。

首回合作客一球擊敗馬體會的車路士，次回合重返史丹福橋，主帥杜慈今仗派出「德國雙星」迪姆華拿及夏維斯，加上薛耶治攻堅；馬體會方面，由蘇亞雷斯及祖奧菲歷斯領軍，英格蘭右閘捷比亞重返倫敦。

英格蘭右閘捷比亞今仗重返倫敦鬥車路士。（路透社）

馬體會守將沙域末段因肘擊魯迪格領紅。（路透社）

馬體會力爭盡早收復失地，戰至上半場中段出現爭議判決，車路士隊長艾斯派古達後場失誤回傳乏力，卡拉斯高趁機上前「打荷包」，艾斯派古達「自己失誤自己救」，出手輕輕一攬對手的腰，卡拉斯高隨即放軟手腳禁區內倒地，但球證未有示意。

艾斯派古達禁區內從後侵犯卡拉斯高，球證卻未有任何示意。（路透社）

車路士3名前線球員及後合力炮製快速反擊，夏維斯直線傳給華拿快放，帶入禁區再橫傳予薛耶治撞射入網，34分鐘打開紀錄，亦是這名摩洛哥中場首個在史丹福橋的入球。薛耶治在前場甚為活躍，下半場初段禁區頂一次熨射，但被馬體會門將奧比歷單手撲出。

薛耶治反擊建功，在史丹福橋取得首個入球。（路透社）

馬體會久久未能射破車路士大門，更在下半場末段踢少一人，守將史堤芬沙域上前助攻爭位時，「開踭」打中魯迪格，球證立即以紅牌將他驅逐離場。馬體會翻盤機會渺茫，車路士完場前補時階段，再以一次反擊建功，後備入替的普列錫橫傳予艾馬臣抽射得手，奠定兩球勝局，並以總比數3：0淘汰馬體會，繼2014年後再度打入歐聯最後8強。

車路士後備的艾馬臣完場前建功奠定兩球勝局。（路透社）

衛冕的拜仁慕尼黑首回合作客以4：1擊敗拉素，已半隻腳踏入8強，今仗返回主場出戰。戰至上半場中段，哥列斯卡在禁區內被推跌博得12碼，利雲度夫斯基操刀主射中鵠，33分鐘打開紀錄，後備入替的祖普莫亭73分鐘再下一城，拉素的柏洛路近門頭槌頂破拜仁門將紐布爾的「大細龍門」，最終拜仁以2：1擊敗拉素，兩回合合計6：2淘汰對手晉級。

利雲度夫斯基操刀12碼中鵠，為拜仁慕尼黑先開紀錄。（路透社）

歐聯最後8強塵埃落定，英超球隊成為大戶，車路士﹑利物浦及曼城3支球隊躋身8強，德甲亦有兩支球隊，意甲全數球隊則全軍覆沒，而歐聯8強及4強的抽籤將在香港時間周五（19日）晚上7時舉行。

歐聯最後8強分子：