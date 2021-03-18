區議員質疑重建香港大球場「勢在必行」　民政局回覆露端倪

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-18 18:58

重建香港大球場的話題沉寂兩年，今日（18日）灣仔區區議會再度討論有關事項。有區議員質疑從民政事務局的回覆中可見，項目看似已「靜雞雞」拍板。

政府2019年提議重建香港大球場，將座位由現時約40000個減至近9000個，並在場內增設田徑跑道，目的是發展成公眾運動場，計劃預計在2023年啟德體育園落成後正式展開。

然而有關建議當年在體育界引起極大迴響，運動員憂慮改建大球場後會拆卸被譽為「田徑聖地」的灣仔運動場，事件也惹來公眾關注。

政府早前提議改建香港大球場成地區運動場，旋即引起民間迴響。（資料圖片）

【香港大球場每年舉辦七人欖球賽，屬全港體育盛事】

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政府重申不取代灣仔運動場

不過，項目自2019年1月起，政府至今兩年間未再向灣仔區議會交代進展。灣仔區議會今日召開體育事務工作小組會議，早前小組已就重建大球場進展向民政局提交書面問題，並邀請體育專員出席，惟楊德強最終因事缺席。

當局在書面回覆中指，希望善用體育用地，以及將不同體育設施合理分工，從而推動體育運動的長遠發展，並重申：「重建後的香港大球場不會取代灣仔運動場。」

【啟德體育園在2019年動土，料2023年落成】

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民政局又透露，現正與建築署就有關工程對附近地區所造成的交通及噪音等影響進行初步評估，並研究不同方案，「預計於今年下半年向區議會匯報重建香港大球場計劃的進展。」

灣仔區區議會今日召開體育事務工作小組會議，討論重建香港大球場進展。（袁志浩攝）

【我們的大球場——香港球迷聖地】（按圖放大）

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區議員提多項質疑 官員：無補充

會上區議員張嘉莉提出質疑，當局用上「進展」字眼，是否意味會在計劃開始後方作匯報。

小組主席李永財也有同樣疑問，指出在未有完全咨詢下，大球場重建卻似乎「勢在必行」，「兩年前大家覺得重建機會頗高，但感覺尚有數年時間，不必過於擔心。可是政府或許有意待事件淡化後，『靜雞雞』拍板，急得連反對的時間都沒有。」

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體育事務工作小組主席李永財質疑當局待民情冷卻後拍板展開重建計劃。（袁志浩攝）

大球場是球迷聖地 民團冀政府聆聽意見

區議員楊雪盈問到政府有否其他改建及咨詢意見的方案，另一區議員麥景星則希望官員解釋大球場跟灣仔運動場的「分工」，奈何列席的康文署代表林燕華表示，重建大球場計劃由民政局牽頭，各區只屬支援及配合性質，「我手頭上所有資料也跟2019年時相同，沒有進一步補充。」

民間團體撐場大聯盟亦有出席會議，代表陳智聰直言反對當局於大球場加建跑道及減少座位數量，「設施老化，改善值得支持，但大幅改建，就需要再聽意見，因大球場是香港隊或亞洲賽事中，本地球迷一個很有歸屬感的地方。」

撐場大聯盟代表陳智聰指香港大球場是香港隊的主場，球迷甚有歸屬感，不希望球場大幅改建。（袁志浩攝）

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