港超聯｜傑志對東方掀撲飛潮　旺角場高掛紅旗　兩隊互入靚波言和

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-19 22:03

港超聯兩支勁旅傑志跟東方龍獅今日（19日）再度於旺角大球場合演「榜首大戰」，在3101名球迷「坐爆」球場下，兩隊結果各自由射手轟入靚波，以1：1打成平手。

上周中「東傑大戰」吸引超過2800名球迷入場，是疫情爆發後的新高。兩支宿敵今晚再度碰頭，因旺角場於防疫限制下僅開放一半（約3300個）座位，引來球迷爭相撲飛。

主隊傑志賽前已預售近千張門票，有球迷更早於開賽前數小時便到場外排隊等「開閘」。足總於今晚約6時15分起分批讓球迷入內，據現場消息指，購票人龍沿花墟道繞入界限街體育館旁的小徑，龍尾一度延伸百米至界限街，估計高峰期有接近二百人排隊，警方亦在附近加強部署維持秩序。

開賽前一小時扯紅旗

結果今場比賽成人票率先於7時03分售罄，而特惠票亦在4分鐘後悉數售出。足總職員隨即在場內高掛印有「爆棚」的紅旗，頓成球迷「打卡」熱點。

足總公布最終共有3101名球迷入場，撇除日前青衣運動場僅得678人的「紅旗」，港超聯對上一次真正「坐爆」球場，同樣是傑志鬥東方的戲碼。兩隊於2016/17球季煞科戰遇上，當時吸引6413名球迷到旺角場觀戰。

港超聯：傑志對東方，逾3000球迷坐爆旺角場，球員亦踢得份外落力。（袁志浩攝）

兩隊齊變陣 早段頻失誤

「藍鳥」今場陣容有驚喜，派上鄭展龍跟畢頓兩名較年輕的中場，後者跟客串右閘的杜馬思，合力挾擊東方翼鋒艾華頓；前線則繼續派出「黑山伊巴」丹恩奴域。相反東方有盧卡斯跟費蘭度兩名主力缺陣，但有隊長迪高復出鎮守中路。

兩軍早段互相試探，中場失誤頻頻，直至29分鐘林恩許中場搶得控球後分邊，後上的李嘉耀禁區內控定再起腳勁射，被王振鵬拍出後再接實。雙方火藥味漸濃，艾華頓及後侵犯丹尼領黃，並一度激動向球證投訴。

+ 5 + 5 + 5

黑山伊巴艾華頓各入一球

換邊後傑志打破僵局，入球的同樣是對上兩場均攻入致勝球的丹恩奴域。這位黑山中鋒藉一次反擊機會，禁區頂推進見無人埋身看管，腳內檔燙射彈地波收死葉鴻輝，助「藍鳥」領先1：0，獲現場球迷送上掌聲。

東方隨即換入費蘭度跟黃威加強攻力，71分鐘終收其效，艾華頓右路畸角位假動作避過守衛，左腳直射世界波彎向遠柱死角破網，為球隊扳成1：1平手，掀起高潮。傑志之後有羅拔圖近距離用膝頭撞射，但被回防的基頓飛身救駕，結果兩隊各一言和，「藍鳥」繼續坐穩榜首位置，東方在連續3場失分後仍然佔據第二位。不過東方入球功臣艾華頓完場前拉傷大腿，需擔架抬離場，暫未知傷勢如何。