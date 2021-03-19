港超聯｜東方連續三場失分　李志堅為球員減壓：比賽非孤注一擲

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-19 23:08

港超聯班霸東方龍獅今季投放近5000萬班費組軍，劍指本地所有錦標，然而連同今日（19日）逼和傑志在內，已錄得三場不勝，加上主力艾華頓尾段傷出，賠了夫人又折兵。受盡壓力的主帥李志堅，賽後就球隊近況開腔回應。

東方今季積極擴軍，銳意重奪聯賽錦標，但球隊上周中先不敵傑志，及後再被天水圍飛馬逼和，此戰亦僅逼和「藍鳥」，3場不勝的走勢無疑是沉重打擊。

聯賽連續三戰失分 李志堅望球員減壓

球隊主教練李志堅賽後指追和總算「咬住啖氣」，又認為聯賽踢三循環「流流長」，不應給予球員太大壓力，「不止是今場比賽，追和對球隊之後的賽事都很重要。不過我跟球員說，今場並非孤注一擲，贏當然最好，但就算輸都只落後4分，如何調動跟休息才是重點。」

雖然東方聯賽兩鬥傑志都未能取勝，他卻指出球迷應把球隊擊敗傑志的菁英盃準決賽計算在內，「東方跟傑志共踢了3場，菁英盃贏、上場輸、今場平手。現在算打和，應該是這樣計（才對）。」

東方今場戰至尾段有入球功臣艾華頓受傷，完場後仍躺在擔架上等待治理，最終更要由職員攙扶離開。李志堅對此大感「頭痛」，更稱今仗缺陣的中鋒盧卡斯同被傷患困擾，「希望艾華頓傷勢不太嚴重，其實任何球員受傷我一樣擔心，但足球世界就是這樣。」

重溫：傑志1：1東方龍獅比賽精彩照片（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

傑志將帥呼籲球迷繼續入場

至於傑志總監朱志光就強調東方今季人腳鼎盛，聯賽兩度交手保持不敗已經「收貨」，「東方反擊好，我們賽前有針對性部署，上半場只給對方一次反擊機會。球隊知道艾華頓會切入大位起腳，所以失球是個錯誤，但球員已展示出紀律性。」

今場賽事最終吸引超過3000名球迷觀戰，賽前更一度掀起「撲飛潮」，朱志光形容氣氛「係幾好」，相信緊湊的過程令每位觀眾都能享受球賽。「兩隊打到盡，希望不單止傑志跟東方有這種吸引力，有多些人留意本地足球。」

至於戴上「藍鳥」隊長臂章的艾里奧，同樣久違如此大戰氣氛，「在這種環境下比賽很興奮，能夠看見這麼多球迷入場，我真的很高興，希望大家繼續宣傳香港足球，這無論對球員、傳媒、青年軍，甚至香港隊都有幫助。」

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