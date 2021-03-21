德甲｜夏蘭特賽後一個舉動令對手氣結　被指今夏轉會　IG安撫球迷

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-21 17:00

20歲的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）已是新一代神鋒，但足球畢竟靠團隊，一人之力，也未能為多蒙特力挽狂瀾。 多蒙特周六晚（20日）作客護級的科隆，即使夏蘭特梅開二度，仍只夠逼和對手，他賽後一個動作惹來兩極評價，更令轉會傳聞更加不絕。

多蒙特本來有個完美開始，3分鐘就由夏蘭特接應安利簡恩一記精準長傳，在禁區右側近射破門，然而31分鐘，17歲的祖迪比寧咸禁區內犯手球，遭球證檢視VAR片段後判罰十二碼， 安德列杜達射入為科隆追平。

多蒙特久攻不下，禍不單行的是65分鐘，右閘梅尼亞跑輸科隆的伊斯美積及斯，遭後者持球推過再起腳勁射入網，科隆反超2：1。夏蘭特不斷尋找入球機會，終在90分鐘近門篤入追和，但比數最終亦停留在2：2，「蜜蜂兵團」失分後，落後第4位的法蘭克福4分，餘下8輪聯賽要搶回歐聯資格絕非易事。

祖迪比寧咸犯手球，令多蒙特輸十二碼。（Getty Images）

+ 4 + 4 + 4

夏蘭特今仗梅開二度後，已射入今季第21個聯賽入球，列射手榜次席，同時造出一項數據：成為近10年唯二在歐洲五大聯賽中，單季攻入20球以上的20歲或以下球員，另一人是法甲巴黎聖日耳門的麥巴比。夏蘭特加盟多蒙特以來，上陣49場已轟入49球。

不過這位挪威神鋒賽後一個舉動，卻令人驚訝。

夏蘭特賽後舉動逐格睇（按圖放大）：

夏蘭特「掟波衫」的動作眾說紛云，支持者當然會解讀為他不甘心失分，只因他鬥心旺盛才一時衝動，；但亦有不少人認為他這樣做有失風度，亦欠缺尊重。當然，無人知道事情前因後果，亦難以評價。

西媒瘋傳夏蘭特今夏離隊 金童賽後發文安撫球迷

除了評價其舉動，亦有人認為這反映他對多蒙特已非常失望，夏季即將轉會。其實西班牙媒體賽前已「發功」，《ABC報》以「夏蘭特想去皇家馬德里」為題，指這位20歲射手今夏可能以1.2億歐元轉投皇馬，並指其經理人拉奧拿可分得3000萬歐元、父親夏蘭特也可獲得1000萬歐元；《馬卡報》則指「夏蘭特可能跟隨父親腳步效力曼城」。

不過，賽後不久，夏蘭特就透過instagram向多蒙特球迷發言，道：「戰果不理想，但我們會以此作為動力去進步！感謝所有多蒙特球迷一直支持，我們會變得更好的！」但他的隊友、輸十二碼的祖迪比寧咸，則慘遭辱罵留言「洗板」，他回應道：「只是社交網絡上平凡的一天吧。」並配上掩面的表情符號，吐露無奈的心情。

夏蘭特賽後發文安撫球迷、比寧咸慘遭辱罵（按圖放大）：