【田徑】港將續戰季前測試賽　男女跳遠代表為赴外地比賽打復必泰

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-21 15:48

新冠肺炎疫苗近日是城中熱話，香港體育學院亦安排全職運動員自願接種。然而連日有市民接種疫苗後不適甚至離世，無疑令人決定是否接種時多一重考慮。 季前田徑測試賽今日（21日）續於小西灣運動場上演，跳遠代表陳銘泰及俞雅欣坦言為了赴海外比賽，都會選擇接種。

季前田徑測試賽第二日，焦點落在男、女子跳遠上，其中香港男子跳遠紀錄保持者陳銘泰，在四跳中以最後一跳的7.51米成績最佳，排名第一；至於陳銘泰師妹、香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣，則在第3跳跳出的6米15成績列首名。

「阿泰」雖未能跳出個人最佳成績，但他仍將目標放在繼續嘗試衝擊奧運標準（8.22米），他透露新年前在體院曾做測試，認為自己狀態不錯。「今次想做到建立全程節奏，暫時想做好開頭的步點，其他技術如上板、落池，都未去想。」他笑說自己以前常常「係唔係都Foul」，現在已穩定得多，是一個好的開始。

陳銘泰與馬嘉豪出戰男子跳遠（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

雖然阿泰希望衝擊跳遠奧運標準，但目前表現相距甚遠，要以世界排名打入奧運難度也甚高，獲得「外卡」資格機會也不大，所以阿泰坦言必需視乎成績：「雖然我上一次（里約奧運）有外卡，但是今次不一定，當時我叫做成績最好、海外賽表現穩定，才獲得外卡。」不少的外在因素，讓阿泰覺得倒不如衝一波成績。「（外卡）主要是100米、110米欄和跳遠之爭，我不知道我會跳到多遠，也不會知道他們跑多快，希望我可以保持（跳出）8米以上的成績。」

季前田徑測試賽：大學畢業不久的俞雅欣，過去1年8度刷新香港跳遠紀錄。（鄭子峰攝）

緊接著上場的「師妹」俞雅欣在2019年拿玻里世大運決賽跳出6.31米，當時造出年內8度刷新香港紀錄的壯舉。但2020年受制於疫情，比賽機會寥寥，她今日跳出6米15，認為自己狀態平平：「太久沒有比賽了，沒有那種衝得起的感覺。」回想兩年前自己第一跳就跳出6.31米，卻因為緊張頻頻犯規，「如果不是這樣我覺得可以再遠一點。」

8度改寫香港紀錄是一大壯舉，俞雅欣不擔心會停滯：「我沒有想要破十次八次，但我有信心會再破。」除了數字上的突破，今年最後一年出戰大專盃田徑，俞雅欣也「試新玩法」，「我想試衝一下大專個人總冠軍。」一邊偷笑，一邊說道：「以前大專一天內要玩三項太累了，今年變成兩天舉行，可以試三項。」除主項跳遠外，她也會代表中大出戰100米和100米欄。

俞雅欣出戰女子跳遠（按圖放大）：

香港本地雖然接下來還有3個賽事，但為了出外參賽時較安心，阿泰和俞雅欣均會於明天提前接種疫苗，俞雅欣並不擔心副作用：「我們會打復必泰，而且已經見過體院醫生，都想快一點打。」她解釋，因為4月有大專賽事、5月再有香港田徑錦標賽，擔心接種第二針後會發燒，所以寧可提前接種，俞雅欣打趣道：「我沒有敏感歷史，心血管健康，也不是長期病患，無事的！」

田徑季前測試賽第二日圖集：呂麗瑤戰200米、屈旨盈現身10000米跑（按圖放大）