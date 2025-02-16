英超｜曼聯核心新星傳因傷收咧　阿莫林指球隊需對裁員潮負責

曼聯周日（16日）深夜將會在英超作客熱刺，兩支球隊現在都排在下游，可說是一場哀兵之戰、甚至關乎護級。

不過「紅魔鬼」賽前又傳出另一壞消息，今季表現出眾的阿密特（Amad Diallo），早前在訓練中受傷，更傳出因腳腕傷患需提早收咧。



阿密特早前在社交媒體X上發文，表示對於在球季的關鍵時刻受傷相當失望，「不幸地，我因傷要休戰一段時間，我會以更強的姿態回來的！是時候在場邊支持隊友們了，要努力的地方還有很多。」

不過，英媒周日紛紛報道，阿密特因腳腕傷患，或要下季才能復出，若然屬實，對曼聯來算打擊極大，這名22歲的科特迪瓦國腳今季冒起，在英超上陣22場交出6個入球及6次助攻，已曼聯隊內英超入球最多的球員，常挺身而出拯救火力疲弱的「紅魔鬼」。加上拉舒福特和安東尼早前先後離隊，令曼聯前線左路的空缺難以填補。

阿密特傳出因傷收咧。（Getty Images）

另外，在對熱刺的賽前記者會上，曼聯主帥阿莫林提到球會的裁員潮，指出足球隊的戰績是問題關鍵：「作為一隊的球員、教練，必須認知到這問題——人們失去了工作，而最大的問題在足球隊身上，因為我們花了很多錢，卻贏不到錦標，也未能出戰歐聯，令收入大減。過去，我們花了很多錢，現在自然要量入為出，也無法以球迷希望的方式去重建球隊。」

阿莫林認為曼聯的裁員潮，一隊必須承擔責任。（Getty Images）

「我們要改變這個情況，首先我們應該做的，就在在熱刺球場贏波，這是去幫助這些（被裁員影響的）人的一小步，嘗試不要令門票變得更貴，我們對這些方面都有責任。」

阿莫林同時承認，自己的帥位有危機，「我接受這件事，但然選擇了做教練，就要相信自己的方式，我知道在這樣的球會、承受着這樣的壓力，位置總是會贏於危機之中。但這不是我最憂心的事，輸波才是我工作最困難之處。被炒的話，也許有時更像一種解脫，所以我只想贏。」