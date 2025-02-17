英超｜曼聯負熱刺跌至聯賽第15　阿莫林嘆工作艱難：仍會堅持理念

「我們在聯賽榜的位置令我擔心，但我並不擔心我的位置。」在曼聯作客以0：1不敵熱刺後，主帥阿莫林賽後這樣說。傷兵滿營，連近況最火的阿密特迪亞路提早收咧，阿莫林不得不放了一堆青年軍在後備席上，他說，這份工真的很難，但一月轉會窗沒什麼補強，這名葡萄牙主帥只能慨嘆巧婦難為無米之炊。



阿莫林率領的曼聯又輸一場。（Getty Images）

阿密特、美臣蒙特、曼紐爾烏加迪、明奈、利辛度馬天尼斯、基斯甸艾歷臣、約羅、勞基梳爾、莊尼伊雲斯、杜比高利亞⋯⋯長長的傷兵名單，令阿莫林不得不變陣，例如起用卡斯米路搭般奴費南迪斯在中場中路組織加掃蕩，但其實前者上次在聯賽任正選已是12月的事。

阿莫林也大表無奈，「約舒亞舒克斯與阿密特是不同類型的球員，但我只能調整；又如般奴費南迪斯擅於組織，但同時若要他頻繁向對手施壓，實在是強人所難」。就戰情所見，阿莫林已絞盡腦汁，例如舒克斯稍為墮後協助串連，突擊重責就交予中鋒凱倫及翼鋒加拿祖，而他們亦確實有機會取得入球，但加拿祖上半場的近射，卻越楣而出。相反，熱刺卻憑占士麥迪臣在13分鐘門前「執死雞」，攻入全場唯一的入球。

熱刺憑占士麥迪臣入球全取三分。（路透社）

難怪阿莫林賽後說：「他們（熱刺）射入了，而我們沒有，這便是今仗（勝負）的分野。我們創造了機會，在轉守為攻做得不錯，並嘗試取得成果，但最後卻是他們有入球，而我們沒有。」曼聯以0：1落敗後，以25戰29分排第15位，並榜首的利物浦足足少了31分，還好距離降班區、「尾三」的葉士域治有12分之遙，理論上就毋須擔心要護級；熱刺則比曼聯多1分排第12。

曼聯唯今之計，只能祈禱「十字軍」盡快傷癒，阿莫林則表示：「我們希望球員們能盡快復元，我想在下一仗前，有些球員能復出。」他又提到今仗有很多年輕新秀在後備席上，但他卻只換入了17歲的捷多奧比（Chido Obi），因為板櫈上的常規一隊成員只得域陀連迪路夫而已。

曼聯作客未能擊敗今季同陷低潮的熱刺。（路透社）

陣容上沒有太多選擇，因為一月轉會窗沒什麼補強，只簽入了丹麥國腳多古（Patrick Dorgu），他今仗亦擔任了左翼衛的正選。「我們都清楚這個狀況，沒賣走就不能買人；我們嘗試做另一些事，但不成功」，阿莫林說。

阿莫林很清楚現時的處境：「我們有很多問題，我的工作尤其艱難，不過，我會堅持我的理念的。」