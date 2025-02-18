歐聯全攻略｜曼城征皇家馬德里　客軍藍月第一隊入球值博

歐聯今周續演附加賽，曼城首回合主場以2：3反負皇家馬德里，今周次回合必須取勝，才有望躋身16強，因此全力強攻下，今仗勢能先開紀錄。

（球賽編號：FB7775，2月20日04:00開賽，NowTV 643台直播）



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曼城首回合戰至85分鐘仍領先2：1，豈料86分鐘先失一球，更於補時階段遭比寧咸建功「絕殺」。「藍月亮」過去4次造訪班拿貝，錄得1勝2和1負，往績不算太差，今仗要平反敗局亦非不可能。

皇馬前鋒麥巴比近3場都有進帳，狀態不俗。（Getty Images）

關鍵就是曼城能否先拔頭籌，先把總比數扳平，觀乎近4場對壘，曼城雖然只取得1勝2和1負，但其中3場都能先開紀錄。夏蘭特今屆歐聯上陣9次入8球，包括首回合梅開二度，今仗續是曼聯的取分之匙。

曼城另一奇兵則可能是冬窗來投的埃及前鋒馬莫殊（Omar Marmoush），這名26歲鋒將雖被主帥哥迪奧拿安排踢左翼居多，但他不時入楔中路爭取入球，在周末的聯賽便大演帽子戲法，助球隊主場以4：0大破「爭四」勁敵紐卡素。

皇馬近況一般，近5場只取得2勝2和1負，他們今屆在歐聯也只取得6勝3負，對比上季由分組賽到淘汰賽不敗封王，實在有點遜色，猶幸法國射手麥巴比漸融入體系，今季已貢獻了25球，今場他的發揮也是勝負關鍵。

曼城除了夏蘭特得分能力強外，新兵馬莫殊亦隨時是進攻奇兵。（Getty Images）

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