F1首辦大型發布會10車隊新車齊亮相　「地獄廚神」爆粗批粗口禁令

F1（一級方程式）新賽季將於3月中展開，F1賽會在香港時間周三（19日）凌晨在英國倫敦舉行首次的聯合新車發布會，除了10支車隊展示戰車新一季「拉花」及隊服，還邀來名人到場，當中包括有「地獄廚神」之稱的名廚Gordon Ramsay。

國際汽聯（FIA）對轄下賽事的「粗口禁令」近日再度成為熱話，Gordon Ramsay在發布會上對於這項禁令的回應，獲得熱烈掌聲。



在倫敦O2舉行的F1發布會，極具排場。（Getty Images）

以往，F1車隊都會在季前各自舉行自己的新車發布會，但今年新增、在倫敦O2舉行的「F1 75 Live」，一次過集合了10支車隊、20名車手，同場展示戰車的新拉花和隊服的新設計，加上各種娛樂節目成為一個大型表演，門票由58至113英鎊（568至1108港元），早已銷售一空。

新一季的F1比起去年有不少車手變動，當中最矚目的自然是咸美頓首度正式以法拉利車手的身份，在公開活動亮相，他與隊友陸克萊都戴上象徵法拉利的紅色領呔行紅地毯，隨後在法拉利的發布環節，以「躍馬」的全紅賽車服示人。

部份車手紅地毯造型：

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6名新秀也成為話題，包括頂替咸美頓的18歲新星安東利尼（Kimi Antonelli）、「升班」到紅牛車隊的羅臣（Liam Lawson）、加盟哈斯車隊的法拉利青訓比亞文（Oliver Bearman）、加盟「細牛」RB的赫查（Isack Hadjar）、Alpine的名將之後杜漢（Jack Doohan）和沙巴車隊的巴西新人波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）。

穿上法拉利賽車服示人的咸美頓。（路透社）

賽車界近日其中一個焦點，無疑是國際汽聯（FIA）對於車手「爆粗」的嚴格處分，FIA近日再度向在賽後訪問中，使用粗俗字眼的車手判罰，最新一個受罰的是世界越野錦標賽車手、現代車隊的Adrian Fourmaux，他因在賽後稱自己忘記繫緊頭盔而「毁掉了（f***ed up）」比賽，即被罰款1萬歐元，另有2萬歐元罰款緩刑12個月。

去年，F1四屆世界冠軍韋斯達賓，就因為在新加坡站的賽前記者會上指戰車「不濟（f***ed）」就被罰，他為表不滿，事後在記者會上表現消極、極簡短地回應問題，並只在離開記招後才認真回應，出現「場外記者會」的有趣情況，他最終被罰社會服務，在賽季後到盧旺達做義工。

韋斯達賓去年在新加坡站因記招上一個用字，遭FIA處罰。（Getty Images）

FIA的國際競賽守則隨後也更新，2025年開始，違反操守的行為罰則大增，在F1，首犯將罰4萬歐元，再犯則要罰8萬歐元加1個月停賽期的緩刑，三犯更會罰12萬歐元，再加1個月停賽及扣減排名積分，相當嚴苛。

主辦F1聯合發布會的是FOM（Formula One Management），即負責推廣、執行F1宣傳及轉播等事務的公司，一直有傳聞指FOM不滿FIA主席Mohammed Ben Sulayem的鐵腕政策，而在這場發布會上其中一個環節，也能感受到這一點——發布會期間，主持人Jack Whitehall走向「主家席」找名廚Gordon Ramsay訪問，直接問他，怎樣看待FIA針對「不適當用語」的守則。

不時在電視節目中「爆粗」的Gordon Ramsay先是說：「Jack，你會害我惹上麻煩的！」他緊接又說：「我認為這（粗口）是行業用語，事實上，這班運動員將自己推到極限，所以有時候如果說了粗口，讓他們展現真實一面吧。來吧，由他們吧！」

「他們每次參賽都置身險境，他們以超過200英里的時速疾走，所以如果這種事（Sh*t）」到這裏，主持立刻拿走了咪，說：「是的，你明年不會再被訪問了。」惹來全場大笑。

2025年F1賽季將會在3月14至16日在澳洲展開，此前亦會在2月26至28日會在巴林舉行季前測試；至於Netflix紀錄片《F1：極速求生（Drive to Survive）》第7季則會在3月7日上映。