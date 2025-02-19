亞冠｜山東泰山作客韓國　賽前離奇退出稱「隊內球員嚴重不適」

亞冠精英盃聯賽階段，中超球隊山東泰山原定在周四（19日）的最後一輪賽事，到韓國作客蔚山HD，只要取得1分就可以鎖定晉級資格，惟亞洲足協卻在賽前2個半小時宣布山東退出賽事，山東其後稱，是因為隊內球員嚴重不適，「無法組成一支隊伍」。

山東泰山早前主場對韓國球隊FC光州時，曾有球迷舉「光州事件」時韓國總統全斗煥的照片挑釁，有傳韓國球迷計劃今場反擊。



亞洲足協在賽前宣布，山東泰山表明「無意到場參與對蔚山HD的賽事」，因此視作由亞冠精英盃退出。（AFC）

亞冠精英盃聯賽階段最後一輪，排名第8的山東泰山作客已篤定出局的蔚山HD，本來和波就可以鎖定前8名晉級淘汰賽的資格，球隊也已抵達當地、賽前一天如常操練及出席記者招待會。然而到周四下午，亞洲足協在賽前2個半小時宣布，接獲山東泰山確認不會到場地報到，意味不會參賽，按賽例視作退出整個亞冠精英盃。

山東泰山早前在主場對FC光州。（Getty Images）

山東泰山未有立刻發表官方聲明，退賽消息一出令內地球迷相當驚訝，不少人立刻聯想到會否與2月11日，山東對韓國球隊光州FC的球迷事件有關，該仗山東在主場3：1擊敗光州，有山東球迷被拍到向着客隊球迷舉起全斗煥的照片，引來FC光州抗議，直指是嘲弄、以至貶低光州市、以至整個韓國，球會當時明言會向亞洲足協投訴。有傳言指，周四的賽事有韓國球迷計劃以政治相關的照片及標語「報復」。

山東泰山早前在主場對FC光州，有山東球迷向客隊的光州球迷舉起全斗煥照片挑釁。（X）

全斗煥在1980至88年間出任韓國總統，他在任期間實行獨裁統治，就任總統前曾是韓國國軍保安司令兼合同搜查本部長，他在1979年發動雙十二政變，並在1980年5月17日宣布全國擴大戒嚴，並派出部隊鎮壓5月18日爆發的光州民主化運動，多名抗議戒嚴令的學生遭軍方開槍打死、殺害、強姦、毆打，事件造成的死亡人數估計至少600人。全斗煥其後成為韓國第11屆總統，展開8年的獨裁統治，直至1988年4月13日辭去一切公職。

山東泰山在約1小時後，才發出簡短公告，寫道：「因球隊出現人員身體嚴重不適情況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍，參加與蔚山HD足球俱樂部的亞冠精英聯賽第8輪比賽。我們對此深表遺憾，對亞足聯、蔚山HD足球俱樂部、廣大球迷及社會各界深表歉意。」