美職早霸王｜美職開鑼　國際邁亞密紐約城半和味濃

2025年度美職今周開鑼，續有美斯壓陣的國際邁亞密首周於主場迎擊紐約城，邁亞密上季以破紀錄的74分奪得常規賽冠軍，季後賽卻爆冷於首圈落馬，今季捲土重來，誓要先拔頭籌。



今屆是美職開辦30周年，於2月22日揭幕，由FC洛杉磯主場面對明尼蘇達聯打頭陣。今屆多了一支新隊聖地亞哥FC，參與西岸賽事，即今屆共有30支隊伍角逐，東西岸聯賽各有15支球隊參賽。

美斯上季聯袂蘇亞雷斯、佐迪艾巴與布斯基斯等「巴塞四子」，在常規賽所向披靡，以34戰得74分的戰績於常規賽封王，可是季後賽首圈卻在三盤兩勝賽制下，以總盤數1：2不阿特蘭大聯，功虧一簣。

美斯剛於中北美洲冠軍盃射入一球，助國際邁亞密取勝，足證狀態不俗。（路透社）

國際邁亞密在今季聯賽開鑼前有個好開始，他們在零下15度的環境下，於中北美洲冠軍盃首圈首回合作客以1：0小勝，美斯射入全場唯一的入球，顯示這名37歲老球王狀態仍很不錯，相信仍是新主帥馬斯真蘭奴的攻擊核心。。

兩軍近3次美職交手都打和1：1，半場亦盡打和，因此今仗雖以邁亞密稍佔上風，但只計半場的話，卻是「和味濃」。

紐約城翼鋒阿方素馬天尼斯，是哥斯達黎加國腳，今仗肩負入球重責。（Getty Images）

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