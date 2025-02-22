英超特攻｜曼城迎戰利物浦　藍月主場「細」抗紅軍

今周英超上演前列大戰，曼城將於主場迎擊榜首的利物浦。「藍月亮」剛於歐聯出局，餘下最大的目標除了是足總盃錦標，還有就是聯賽「前四」一席，因此今仗肯定絕不手軟。

（球賽編號：FB7864，2月23日00:30開賽，Now TV 621台直播）



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曼城周中以1：3慘負皇家馬德里，兩回合以3：6遭淘汰，是主帥哥迪奧拿上任以來，首次征戰歐聯未能躋身16強，難怪他賽後明言，會全力爭取英超前四，期望下季捲土重來。

曼城後防新兵古辛洛夫雖然處子戰對車路士時頗多甩漏，但仍獲主帥哥迪奧拿重用。（Getty Images）

不過，曼城近況飄忽，近8場4勝4負，但於聯賽稍有起色，取得3勝1負，上周以4：0大破紐卡素，是近期的代表作；馬莫殊、古辛洛夫及尼高干沙利斯等幾名新兵悉數正選上陣，且有不俗發揮，尤其馬莫殊更大演帽子戲法，也讓球隊以25戰44分戰績，緊守第4位。

利物浦近況回落，近4場只取得1勝2和1負，單計聯賽，近8場取得4勝4和，失掉了8分，現時以26戰61分高踞榜首，但只領先次席的阿仙奴8分，且多打一場，首名位置並不穩固。

利物浦主將沙拿近7場都有入球，並以24個入球暫踞英超射手榜首。（Getty Images）

近5次聯賽交手，利物浦取得2勝2和1負，稍佔上風，值得留意是這5場中，有4次總入球少過3球；不過，如果只論紅軍作客的話，近5場卻只得3和2負。雙方實力相近，勝負難料下，今仗不如博「入球小」更穩陣。

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