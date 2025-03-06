「賽馬會學界足球發展計劃」│從玩樂中學習的「快樂足球」

你有沒有想過，家長的一個簡單建議也能影響到學校的決定？港青基信幼兒學校（農圃道）的林曉楹校長和何思晴老師，去年就因為一位家長在社交平台的訊息，最終決定參加「「賽馬會學界足球發展計劃」，把快樂足球的理念帶入校園。她們在過程中不但見證學生「踢波」後的身心轉變，連自己亦獲益良多。

攝影：鄭子峰



如非家長建議 可能與計劃擦身而過

在師生均充滿活力的港青基信幼兒學校（農圃道），就連參加「賽馬會學界足球發展計劃」（下稱計劃）的過程亦相當現代化。「一開始得悉這個計劃，是源於一位家長在社交平台傳送相關資料給我們。」林校長笑言，如非家長介紹，學校就可能錯過如此有意義的計劃：「最終決定參加計劃是因為本身在幼稚園範疇甚少有足球活動，而足球對小朋友而言亦十分吸引，加上計劃費用全免，故很快便決定參加。」

計劃是由香港賽馬會、曼聯和東華三院合辦，除了透過足球發展本地青少年的潛能外，亦讓參與計劃的學校老師和校隊教練得到專業的教練培訓，體驗專業足球訓練模式。自2013年起，計劃已吸引超過220間幼稚園、小學、中學及大專院校參與，為超過7100名老師、教練、學生及家長提供足球培訓及指導。

林曉楹校長（右）和何思晴老師（左）是「賽馬會學界足球發展計劃」的參加老師。

快樂足球與學校教學方針不謀而合

何老師表示，學校空間不大，甚至連一個正式的足球都沒有，「我們只得一些小朋友玩樂用的『膠波』，而賽馬會不但為我們提供足球和龍門等用具，更幫助我們租用校園鄰近的足球場，讓小朋友能夠在更大的場地跑動，他們臉上全是肉眼所能看見的開心。」

林曉楹校長（右三）透過計劃把「快樂足球」的理念帶入校園，讓學生都能感受到足球的魅力。

何思晴老師（右）鼓勵學生參與足球活動，並見證小朋友們的靈活度、平衡力和協調性都有所改善。

在計劃的幫助下，學校成功租借鄰近的足球場，讓小朋友能夠在更大的場地跑動。

隨著時代更迭，教學方式同樣幾經轉變，何老師形容校方的教學方針是從玩樂中學習，而這與計劃重心「快樂足球」不謀而合。她透露自從參加計劃後，小朋友的靈活度、平衡力和協調性都有所改善，「特別是他們訓練時十分專注和享受，只要教練有任何指示，他們能立即完成任務！」

其中一位女同學更是令林校長印象深刻：「她平時在學校的表現可能不太起眼，怎料一去到球場接觸足球便變得非常活潑。就算現時重看活動照片，都能看得出她的笑容很真誠，是打從心裡喜愛足球。」

不少女孩子都十分享受足球，林校長笑言這是自己意想不到。

快樂原來很簡單！

在計劃的最後階段，計劃舉辦了一次「親子同樂日」，邀請父母共同參與訓練，而這亦令林校長明白到學生有多享受足球訓練：「小朋友是需要鼓勵，當他們完成教練的指示後，就會收到教練的讚賞和貼紙，這便成為一大動力。不少家長均向我透露，小朋友回到家後會向他們分享訓練的歡樂！」因此，不少家長都希望未來學校能持續進行足球訓練，讓孩子繼續享受快樂足球。

在計劃教練的指導下，老師們亦能享受訓練

除了小朋友開心，參加計劃的老師們亦同樣快樂，何老師笑言平時學校舉辦活動時，老師既要主導活動，又要影相以及留意學生的進度，「但今次有教練幫助帶領活動，令老師們能同樣享受訓練，而且對於大部分老師而言，接觸足球亦是新的嘗試！」足球讓師生同樂，亦令何老師明白到快樂可以很簡單的大道理：「一個足球，幾個雪糕筒，足以讓小朋友開心一整日！」

新一屆「賽馬會學界足球發展計劃」現已接受全港幼稚園報名，如果你也希望子女能透過足球健康快樂地成長，可以把計劃推薦給學校，讓學校也能透過有系統性的足球活動，促進子女身心發展，計劃截止報名日期為2025年3月17日，按此了解更多詳情及報名。

（資料及相片由客戶提供）