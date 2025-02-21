港足｜3月亞盃外及友賽初選名單公布　劉家喬入圍陳晉一回歸

香港足總周五（21日）公布香港男子足球代表隊2025年首份初選名單，港足將會在3月19日先踢一場友誼賽，3月25日正式展開亞洲盃外圍賽第三輪的賽事，爭取再入亞洲盃決賽周。



劉家喬（左）年初在省港盃代表香港，對廣東隊取得入球。（資料圖片／梁鵬威攝）

名單上較值得注意的，是年初在省港盃主場取得入球的劉家喬，他在2023年曾在代表香港U22到新加坡踢四角友誼賽，並取得入球，隨即獲時任港足主帥安達臣急召入大港腳，參與作客馬來西亞的的友賽，不過未有上陣，且看今次能否再度進入決選甚至上演地標戰。

另外，去年10月取得特區護照、在法國出生的翼鋒李小恆，繼去年底的東亞錦標賽外圍賽入圍初選後，今次再度進入初選名單，他早前由港超的冠忠南區轉投了中超的山東泰山。

陳晉一回歸港足名單。（微博／上海申花足球俱樂部）

另外，在東亞盃外圍賽未有入選的陳晉一，今次也回歸大名單，他在上海申花接連有好發揮，先助球隊擊敗上海上港，捧走中國足協超級盃，再在亞冠盃對神戶勝利船取得入球。

港足40人初選名單：

守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、龐焯熙（北區）、謝家榮（大埔）

後衛：亞歷斯祖（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、費蘭度、艾里奧、林樂勤、鐘樂安（傑志）、杜度、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一(上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、徐宏傑（雲南玉昆）、賓紀文

中場：林衍廷（東方）、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、何瀧浩（九龍城）、黃威、胡晉銘(理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：劉智樂（標準流浪）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、馬斐、潘沛軒、祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、黃皓雋(青島海牛）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）

球隊行程：

3月17至18日 球隊訓練（地點：賽馬會香港足球總會足球訓練中心）

3月19日 國際友誼賽（對手及地點待定）

3月20日 球隊訓練（地點：賽馬會香港足球總會足球訓練中心）

3月21日 出發往新加坡

3月25日 亞洲盃外圍賽第三輪：新加坡Vs香港（晚上8:30 地點：新加坡國家體育場）

3月26日 回港