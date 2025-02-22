單車｜港隊場地亞錦賽奪2銀3銅　李思穎揚威團體追逐賽及淘汰賽

香港單車隊繼續在亞洲單車錦標賽擸走獎牌。繼早前公路亞錦賽勇奪青年組1金及精英組2銅後，今天在場地亞錦賽亦獲得2銀3銅。



早上時段率先舉行團體追逐賽銅牌戰。李思穎、楊倩玉、梁寶儀及梁穎儀合作爭奪精英組女子團體追逐賽獎牌，以資格賽第3晉級的4名女將，面對印度可說是輕勝，未踩到3公里已經追上對手，賽事提早結束。

馬繹斐、馬繹善、馬正匡及鄧昊軒出戰青年組男子團體追逐賽，在銅牌戰面對哈薩克，他們在最後1公里追上對手，與「師姐」一樣奪得銅牌。

（香港單車隊提供）

下午賽事，港隊延續大勇狀態，連同早前的公路亞錦賽個人公路賽及今早團體追逐賽季軍，李思穎斬獲第三面獎牌，她於女子精英組淘汰賽摘銀。青年組方面，馬繹斐於男子捕捉賽奪得銀牌，吳保利在男子競輪賽奪得銅牌。

吳保利（左起）、李思穎、馬繹斐。（香港單車隊提供）

場地亞錦賽由2月21至27日在馬來西亞舉行，港隊派出9男9女角逐精英組，以及6男出戰青年組。明日焦點賽事包括吳思穎和楊楚瑤角逐女子精英組爭先賽、李思穎角逐精英組10公里捕捉賽、杜棹熙和翁浚皓角逐男子精英組爭先賽等。

香港單車隊亞洲錦標賽戰績一覽

亞洲場地錦標賽

精英組

女子團體追逐賽銅牌 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀

青年組

男子團體追逐賽銅牌 馬繹斐、馬繹善、馬正匡及鄧昊軒



亞洲公路錦標賽

精英組

男女混合團體計時賽銅牌 劉允祐、繆正賢、伍柏亨、李思穎、梁穎儀、楊倩玉

女子個人公路賽銅牌 李思穎



青年組

男子個人公路賽金牌 葉漢文



元老組

男子個人公路賽

30至34歲組銀牌 鄭宏軒

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組銀牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑

60至64歲組金牌 譚啟榮



女子個人公路賽

35至39歲組銀牌 江琳



男子個人計時賽

30至34歲組銀牌 盧俊杰

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組金牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑



女子個人計時賽

35至39歲組銀牌 江琳

35至39歲組銅牌 余亦文

