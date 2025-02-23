三項鐵人︱亞洲盃港隊傳捷報　奧斯卡奪男子精英組冠軍伍泰龍第七

香港隊赴馬來西亞出戰三項鐵人（三鐵）亞洲盃分站賽事，派出11女、6男共17位選手參賽，曾出戰東京奧運的奧斯卡（Oscar Coggins）在男子精英組賽事勇奪亞軍，去年出戰巴黎奧運的伍泰龍亦獲得第7名。

女子組方面，蔡欣妍得第8，韋氏姊妹花韋堤（Tallulah Wright）、韋琪（Cade Wright）分列第10及11名。



奧斯卡（Oscar Coggins）勇奪亞洲盃馬來西亞站男子精英組亞軍。（Facebook@Triathlon Association of Hong Kong China）

奧斯卡時隔逾兩年再踏國際賽頒獎台

三鐵港隊今年首度出戰亞洲盃賽事，已經超過兩年未嘗國際賽獎牌滋味的港將奧斯卡，在馬來西亞布城站以53分18秒獲得亞軍，再次踏上久違的頒獎台。

另一港將伍泰龍原本也同在領先集團競逐，末段抽筋下以54分17秒得第7名。葉德朗以55分13秒得第14名。

奧斯卡（Oscar Coggins）時隔超過兩年再踏國際賽頒獎台。（Facebook@Triathlon Association of Hong Kong China）

今站賽事港隊分別有U23亞洲冠軍Robin Elg及女子隊主將彭詩雅因傷缺陣。「大師姐」蔡欣妍領軍率領一眾小師妹出戰，蔡欣妍以1小時2分52秒得第8名，韋堤、韋琪緊隨其後獲第10及11名。

三位洋將Pauline Courret、賀詩樂（Charlotte Hall）、Sarah Modiano分別獲第18、20及28名，小將文麗淇、陳愛妍、 林海晴、曾熹兒及黃允彤則位列第31至40名之間。

三鐵亞洲盃馬來西亞站，港隊派出17人參賽。（Facebook@Triathlon Association of Hong Kong China）

港隊今站各選手成績：

男子組



奧斯卡（Oscar Coggins）53分18秒／亞軍

伍泰龍（Jason）54分17秒／第七名

葉德朗 55分13秒／第14名

曾祥星 55分48秒／第19名

黃子圖 56分07秒／第22名

洪迪朗 57分59秒／第35名



女子組

蔡欣妍 1小時02分52秒／第8名

韋堤（Tallulah Wright） 1小時03分15秒／第10名

韋琪（Cade Wright） 1小時03分28秒／第11名

Pauline Courret 1小時04分40秒／第18名

賀詩樂（Charlotte Hall）1小時05分14秒／第20名

Sarah Modiano 1小時06分30秒／第28名

文麗淇 1小時08分22秒／第31名

陳愛妍 1小時14分24秒／第37名

林海晴 1小時15分00秒／第38名

曾熹兒 1小時15分23秒／第39名

黃允彤 1小時16分19秒／第40名

