場地單車亞錦賽｜李思穎捕捉賽封后　首奪亞洲冠軍　周三戰全能賽

亞洲場地單車錦標賽戰至第三天，港隊再傳喜訊，「小女車神」李思穎在女子捕捉賽奪得金牌，個人今屆已獲得1金、1銀、1銅，周三（26日）會再出戰強項全能賽。



李思穎早前已先後在團體追逐賽為港隊摘得一面銅牌、後再於女子淘汰賽獲銀牌，周日（23日）她出戰女子10公里捕捉賽，在最後一圈衝刺成功，擊敗馬來西亞的蘇比亞及日本的水谷彩奈，奪得金牌。

這面金牌成為李思穎生涯第一面亞錦賽成年組金牌，也是她個人今屆第3面獎牌。李思穎周三會再出戰其強項女子全能賽，賽事由早上9時展開。

李思穎（中）奪得生涯首面亞錦賽金牌。（中國香港單車總會提供）

香港單車隊亞洲錦標賽戰績一覽

亞洲場地錦標賽

精英組

女子團體追逐賽銅牌 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀

女子捕捉賽金牌 李思穎

女子淘汰賽銀牌 李思穎



青年組

男子團體追逐賽銅牌 馬繹斐、馬繹善、馬正匡及鄧昊軒

男子捕捉賽 馬繹斐

男子競輪賽銅牌 吳保利



亞洲公路錦標賽

精英組

男女混合團體計時賽銅牌 劉允祐、繆正賢、伍柏亨、李思穎、梁穎儀、楊倩玉

女子個人公路賽銅牌 李思穎



青年組

男子個人公路賽金牌 葉漢文



元老組

男子個人公路賽

30至34歲組銀牌 鄭宏軒

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組銀牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑

60至64歲組金牌 譚啟榮



女子個人公路賽

35至39歲組銀牌 江琳



男子個人計時賽

30至34歲組銀牌 盧俊杰

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組金牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑



女子個人計時賽

35至39歲組銀牌 江琳

35至39歲組銅牌 余亦文

