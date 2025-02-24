英超球評｜利物浦2:0曼城 榜首領先11分 史諾精細部署贏得精彩

細致的戰術、專業的執行、堅定的決心，利物浦在哥迪奧拿執掌曼城時代，首次作客擊敗對手，這一場2：0勝仗，也鋪平了他們英超爭霸道路；紅軍以27戰64分續踞榜首，領先少打一場的次席阿仙奴多達11分。



由於加普受傷，利物浦主帥史諾近幾仗都有些變動，例如上仗以迪奧高祖達打中鋒，左翼從缺，由左閘安德魯羅拔臣後上助攻，居迪斯鍾斯亦偏左協助攻守；今仗史諾以路爾斯迪亞斯任正選，以為他故技重施，但原來他讓迪亞斯任左翼，沙拿續居右，中鋒卻從缺，而以鍾斯及蘇保斯拉爾任雙攻中，配合阿歷斯麥亞里士打及賴恩格雲貝治任雙防中，在中路構起了一層又一層的防線。

利物浦一次精密部署的角球攻勢，讓沙拿先開紀錄。（Getty Images）

正如史諾賽後說，「今仗的重點在防守」，而哥迪奧拿則說利物浦今仗將所有人塞入禁區內，其實不盡然，史諾的防守策略十分細致，中路囤重兵，令曼城只得在兩翼發動攻勢，但傳中高波的話，在夏蘭特缺陣下，根本過不到紅軍一對中堅伊巴希馬干拿迪及華基爾雲迪積克。

連沙拿今仗都不時回防，協助阿諾特防守杜古，足見紅軍眾將的贏波決心。（Getty Images）

曼城左翼謝利美杜古今仗一於過往面對紅軍右閘阿歷山大阿諾特，看似如取如攜，他今仗18次盤球突破，有13次成功，然而突破以後卻沒有任何收穫，他賽後也說：「無疑我突破了他很多次，但到最後一傳，我真的不知道⋯⋯」

場面上，阿諾特確實多次被杜古推過，但史諾的佈置很仔細，中路有加雲貝治保護，就算杜古連加雲貝治也推過，但之後仍要面對麥亞里士打、鍾斯或蘇保斯拉爾的協防，勉強起腳，還有雲迪積克堵在射門路線上；因此杜古大多數只能「屈」速度推落底線，但等着他的卻是中堅干拿迪的封截，甚至連沙拿亦會回防，因此杜古真正威脅的傳送只有兩次，而喪失控球權達23次。

蘇保斯拉爾為利物浦射成2:0，他今仗攻守發揮出色，貢獻不亞於沙拿。（Getty Images）

利物浦除了防守堅韌，全隊對戰術的執行亦十分專注，整場賽事都將節奏拖得極慢，後場亦不會有冒險短傳，很多時寧願大腳解圍，因此他們今仗的控球率只得34%；需知道，他們今季平均控球率達63.5%，在英超只僅次曼城的66.6%。

放棄控球，不代表紅軍放棄進攻，他們今仗於14分鐘藉角球攻勢先開紀錄，便是精密部署及訓練成果。麥亞里士打左路開角球，若在平時的話，防守方務必緊盯雲迪積克與干拿迪，但豈料這一次兩人是棄子，負責引開曼城守將，或是在做單擋。羅拔臣與蘇斯保拉爾在前柱接應地波才是這次攻勢的起點，但先衝前的羅拔臣同樣只是為了做單擋，讓接應傳球的蘇斯保拉爾能更從容地將球傳到12碼點附近，原本在右路待機的沙拿此時已走入中路施射，皮球「省」中尼敦阿基入網，整個角球戰術非常精彩。

哥迪奧拿執掌曼城以來，首次在聯賽主場不敵利物浦，他賽後也像輸得心服口服。（Getty Images）

利物浦反擊機會不多，但一劍封喉，於37分鐘沙拿接應阿諾特大腳長傳，再傳與蘇保斯拉爾禁區內射入，一氣呵成；下半場，鍾斯一度接應蘇斯保拉爾射入，只是後者稍微越位，令入球不成立，但這也反映出，利物浦今仗極度小心選擇進攻時機，雖然攻勢不多，但每次發動，幾乎例不虛發。

今仗是利物浦自2015年以來，首次於聯賽作客擊敗曼城，勝仗意義重大，他們現以27戰64分穩踞榜首，領先少打一場的阿仙奴達11分，而且得失球差也比「兵工廠」多10球。

利物浦主帥史諾賽後說，今場取勝當然高興，但他們不會得意忘形。（Getty Images）

史諾賽後則說：「如果在一個正常的聯賽，我指的是英國以外的賽事，這樣領先當然很好。但過去4、5年這裏的競爭都要戰至最後一刻，因為太多球隊可以擊敗任何對手，正如韋斯咸打敗阿仙奴，又有誰能想到呢？我們之後就要面對紐卡素，是一個非常難以應付的對手。所以我們今天取勝當然很高興，卻不會得意忘形。」利物浦3天後將於主場面對紐卡素，阿仙奴則作客硬撼第3位的諾定咸森林。