全運會2025｜三鐵測試賽3月1及2日舉行　中區灣仔周三起局部封路

11月舉行的第十五屆全運會，三項鐵人項目將由香港主辦，本周六及日（3月1及2日）將會在中環海濱及維多利亞港舉行測試賽，共設有3個項目。

為配合測試賽，2月26日至3月2日期間部份路段會封閉，部份巴士線需改道。



香港去年曾主辦三鐵亞洲盃及世界盃分站賽，2023年首度在中環舉辦亞洲盃。（資料圖片／袁志浩攝）

三鐵全運測試賽共設3個項目，包括男子個人、女子個人及混合接力，女子個人賽和男子個人賽分別於3月1日上午8時及上午10時30分舉行，混合接力賽則於3月2日下午2時進行，共有約110名來自內地、香港及澳門的運動員參賽。

比賽起點設於灣仔臨時海濱花園對出海面，運動員需先完成游泳，隨後轉換至單車，最後完成跑步項目。個人賽運動員需完成游泳0.75公里、單車20公里和跑步5公里，混合接力每隊由4名運動員組成（兩男兩女），每人均需完成0.3公里游泳、8公里單車及1.8公里跑步。

相比去年三鐵亞洲盃香港站，全運測試賽的單車路線擴至繞經金紫荊廣場。（袁志浩攝）

比賽路徑方面，單車路線將經過金紫荊廣場，跑步路線主要圍繞中環海濱長廊，沿途經過多個香港地標，終點設於中環海濱活動空間。

政府同時公布，為配合三鐵測試賽及準備工作，2月26至3月2日期間，中區及灣仔區以下路段將分階段實施特別交通及運輸安排：

封路：

由2月26日上午10時至3月2日下午6時，介乎立法會道與博覽道中之間的一段博覽道將會臨時封閉；由2月28日上午5時至上午8時，警方將於中環海濱及灣仔北一帶（包括龍和道、耀星街、龍合街、博覽道、博覽道中及博覽道東）進行間歇性封路。

由3月1日凌晨2時至下午2時，以及3月2日上午8時至下午6時，中環海濱及灣仔北一帶（包括龍和道、耀星街、龍合街、博覽道、博覽道中及博覽道東）將實施封路措施；受影響的駕駛者需改經菲林明道、干諾道中、夏慤道或告士打道。

巴士改道：

於3月1日凌晨2時至下午2時，以及3月2日上午8時至下午6時封路期間，途經受影響路段的四條巴士路線需要臨時改經菲林明道（過海巴士104及961號線）或干諾道中（城巴H1及H2號線）。同時，位於博覽道東的過海巴士961號線的終點站將臨時遷往港灣道灣仔游泳池外，而城巴H1號線位於博覽道東近金紫荊廣場的巴士站亦會暫停使用。

政府呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。活動期間，運輸署及警方會密切留意交通情況。警方將視乎當區一帶的人潮及交通情況，在有需要時調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。