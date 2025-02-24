場地單車亞錦賽｜港隊再有獎牌進帳　繆正賢記分賽絕地衝刺獲銅牌

港隊接連在亞洲場地單車錦標賽（亞錦賽）取得佳績，來到第四日，港將繆正賢在男子記分賽獲得銅牌，令港隊今屆在精英組獎牌增至1金、1銀、2銅。



亞錦賽男子記分賽距離為40公里、即160圈，每10圈衝刺一次，首4名衝刺車手分別可得5、3、2及1分，最後一個衝分圈可獲雙倍積分。

港將繆正賢在首12次衝刺，只曾在第4次成功以第2名衝刺得3分，本來距獎牌相當遙遠，也是當時曾得分車手中的最後一名。

然而到第13次衝分，他成功突圍並超越主集團一圈，除了以第1名衝得5分，另外獲得超圈的額外20分，最終以28分排在第3名、奪得銅牌。這面也是他繼2023及2024年亞錦賽後，連續3屆亞錦賽在記分賽獲銅牌。亞軍為哈薩克車手朱瑪簡（37分），冠軍是日本的山本哲央（39分）。

繆正賢（右）在男子記分賽奪得銅牌。（中國香港單車總會提供）

香港單車隊亞洲錦標賽戰績一覽

亞洲場地錦標賽

精英組

女子團體追逐賽銅牌 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀

女子捕捉賽金牌 李思穎

女子淘汰賽銀牌 李思穎

男子記分賽銅牌 繆正賢



青年組

男子團體追逐賽銅牌 馬繹斐、馬繹善、馬正匡及鄧昊軒

男子捕捉賽銀牌 馬繹斐

男子競輪賽銅牌 吳保利



李思穎（中）早前奪得捕捉賽冠軍，成為生涯首面亞錦賽金牌。（中國香港單車總會提供）

亞洲公路錦標賽

精英組

男女混合團體計時賽銅牌 劉允祐、繆正賢、伍柏亨、李思穎、梁穎儀、楊倩玉

女子個人公路賽銅牌 李思穎



青年組

男子個人公路賽金牌 葉漢文



元老組

男子個人公路賽

30至34歲組銀牌 鄭宏軒

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組銀牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑

60至64歲組金牌 譚啟榮



女子個人公路賽

35至39歲組銀牌 江琳



男子個人計時賽

30至34歲組銀牌 盧俊杰

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組金牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑



女子個人計時賽

35至39歲組銀牌 江琳

35至39歲組銅牌 余亦文

