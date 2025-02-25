場地單車亞錦賽｜李思穎梁穎儀麥迪遜奪銀牌　小女車神明戰全能賽

亞洲場地單車錦標賽繼續在馬來西亞上演，來到第五個賽日，港隊再有李思穎夥拍梁穎儀，在女子麥迪遜賽奪得銀牌。



李思穎與梁穎儀早前合作助港隊在女子團體追逐賽獲銅牌後，周二（25日）再一同出戰麥迪遜賽，主要對手是日本組合梶原悠未和內野艷和，這對日本組合除了第3個衝刺圈被韓國、烏茲別克和馬來西亞突襲得手外，每次都以第1名衝刺，早已在榜首拉開差距；而港隊則緊隨其後，同樣是除了第3圈外，每個衝刺圈都成功得分，12個衝刺圈中，9次以第2名衝線、2次第3名衝線，最終以34分獲得銀牌，日本隊以60分奪金。

李思穎（左）和梁穎儀（右）合力奪得女子麥迪遜賽銀牌。（中國香港單車總會）

李思穎早前已先在女子捕捉賽奪金、淘汰賽獲銀牌、女子團體追逐賽則助港隊獲銅牌，連同今天的麥迪遜賽銀牌，她個人今屆已獲1金2銀1銅佳績，她周三（25日）會在個人最後一個項目、也是她強項的全能賽爭逐獎牌。

香港單車隊亞洲錦標賽戰績一覽

亞洲場地錦標賽

精英組

女子團體追逐賽銅牌 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀

女子捕捉賽金牌 李思穎

女子淘汰賽銀牌 李思穎

男子記分賽銅牌 繆正賢

女子麥迪遜賽銀牌 李思穎、梁穎儀



青年組

男子團體追逐賽銅牌 馬繹斐、馬繹善、馬正匡及鄧昊軒

男子捕捉賽銀牌 馬繹斐

男子競輪賽銅牌 吳保利



李思穎（中）早前奪得捕捉賽冠軍，成為生涯首面亞錦賽金牌。（中國香港單車總會提供）

亞洲公路錦標賽

精英組

男女混合團體計時賽銅牌 劉允祐、繆正賢、伍柏亨、李思穎、梁穎儀、楊倩玉

女子個人公路賽銅牌 李思穎



青年組

男子個人公路賽金牌 葉漢文



元老組

男子個人公路賽

30至34歲組銀牌 鄭宏軒

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組銀牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑

60至64歲組金牌 譚啟榮



女子個人公路賽

35至39歲組銀牌 江琳



男子個人計時賽

30至34歲組銀牌 盧俊杰

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組金牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑



女子個人計時賽

35至39歲組銀牌 江琳

35至39歲組銅牌 余亦文



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