桌球｜吳安儀重返職業賽　歷兩年漫長等待「喺街激動到喊咗出嚟」

世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）周三（26日）宣布，三屆女子世錦賽冠軍、香港球手吳安儀提早鎖定年終世界排名前兩位，意味會在25/26球季重返職業賽，未來兩季可出戰WST賽事。



吳安儀曾在2021至23年首次取得出戰職業賽的資格，並在2022年在威爾斯公開賽擊敗中國球手吳宜澤，成為她生涯首場職業賽勝利。

相隔兩年重返職業賽，吳安儀向傳媒發表感言時，坦言：「呢兩年時間好漫長……今年距離季尾仲有兩站排名賽，不過前兩日收到通知分數差距已足夠重返下季職業賽，聽到呢個消息，我喺條街激動到喊咗出嚟。」

吳安儀早前在IBSF世界6個紅球賽奪冠。（公關提供）

她回想上次獲得職業賽資格時，在兩年的資格期尾聲，在好幾個關鍵賽事失準，「我好記得一年世錦賽決勝局，我坐喺觀眾席，只能夠希望其中一方勝出，咁我就可以掹車邊攞到職業資格。最終當然冇發生，自己當然失望，因為自己條路由別人去主宰，個感覺係好差，亦感受到冇左呢個機會有幾痛。所以我應承自己一定要憑自己爭取返嚟。」

現年34歲的吳安儀也透露，今次也許是她最後一次出戰職業賽：「不過因為桌球又再次重提剔出精英項目，喺欠缺資助下，呢個可能係我最後一次參加職業賽啦，當下我當然最希望清楚知道項目嘅未來去向，畢竟對體院、對我、對教練同其他少青都有好大影響。」桌球因不屬亞運和奧運項目，或會失去體院精英項目資格。

她最後表示：「不過無論點都好，而家冇咗個包袱，希望喺餘下嘅女子公開賽賽事中，我可以輕鬆少少去作賽，享受其中，而渴望咗兩年要重返嘅職業巡迴，而家失而復得，期待之餘，我亦必定會好好把握呢次機會，盡量發揮到自己水平，唔會令大家失望 。」