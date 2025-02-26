場地單車亞錦賽｜李思穎全能賽奪銀牌　個人獲5面獎牌

亞洲場地單車錦標賽，港將李思穎周三（26日）在個人最後一個項目全能賽奪得銀牌，個人以1金3銀1銅完成賽事，可謂大豐收。



女子全能賽共有4個項目，包括捕捉賽、配速賽、淘汰賽及記分賽。李思穎在捕捉賽及配速賽都不敵日本勁敵池田瑞紀，在兩個項目獲第2名，但在淘汰賽獲第1名，進入記分賽時總分排在第1，惟在記分賽，池田發揮神勇，最終以144分總分奪冠，李思穎則以139分，再獲一面銀牌。

連同早前的團體追逐賽銅牌、淘汰賽銀牌、麥迪遜賽銀牌及捕捉賽金牌，李思穎共獲1金3銀1銅的佳績，她將在周四（27日）返港。同日，港隊亦有馬繹斐參賽男子青年組淘汰賽獲銀牌。

香港單車隊亞洲錦標賽戰績一覽

亞洲場地錦標賽

精英組

女子團體追逐賽銅牌 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀

女子捕捉賽金牌 李思穎

女子淘汰賽銀牌 李思穎

男子記分賽銅牌 繆正賢

女子麥迪遜賽銀牌 李思穎、梁穎儀

女子全能賽銀牌 李思穎



青年組

男子團體追逐賽銅牌 馬繹斐、馬繹善、馬正匡及鄧昊軒

男子捕捉賽銀牌 馬繹斐

男子競輪賽銅牌 吳保利

男子淘汰賽銀牌 馬繹斐



李思穎（中）早前奪得捕捉賽冠軍，成為生涯首面亞錦賽金牌。（中國香港單車總會提供）

亞洲公路錦標賽

精英組

男女混合團體計時賽銅牌 劉允祐、繆正賢、伍柏亨、李思穎、梁穎儀、楊倩玉

女子個人公路賽銅牌 李思穎



青年組

男子個人公路賽金牌 葉漢文



元老組

男子個人公路賽

30至34歲組銀牌 鄭宏軒

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組銀牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑

60至64歲組金牌 譚啟榮



女子個人公路賽

35至39歲組銀牌 江琳



男子個人計時賽

30至34歲組銀牌 盧俊杰

30至34歲組銅牌 楊文富

55至59歲組金牌 聶偉文

55至59歲組銅牌 張國樑



女子個人計時賽

35至39歲組銀牌 江琳

35至39歲組銅牌 余亦文

