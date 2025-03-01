田徑｜杜普蘭蒂斯生涯11度破世界紀錄　刷新1厘米再袋10萬獎金

打破世界紀錄，對瑞典名將杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）看來是家常便飯，上年8月第10次刷新世績。相隔約半年，杜普蘭蒂斯在世界田徑室內巡迴賽法國克萊蒙費朗站，再將紀錄推前1厘米，把男子撐竿跳的紀錄改寫至6.27米。



上年8月，杜普蘭蒂斯一個月內兩度打破男子撐竿跳世界紀錄，造出6.26米，生涯第10度刷新世績。相隔約半年，這名瑞典名將這段時間曾經「轉戰」100米，杜普蘭蒂斯在法國舉行的世界田徑室內巡迴賽回歸本業，再度挑戰世界紀錄。

杜普蘭蒂斯一口氣跳過6.27米。（路透社）

奪金對杜普蘭蒂斯確實難度不高，接連跳過5.91米﹑6.02米及6.07米，奠定冠軍，餘下時間又變成杜普蘭蒂斯的表演時間。杜普蘭蒂斯下跳隨即提高20厘米，他首次試跳一口氣跨過，創下6.27米，全場陷入狂熱，生涯第11次打破世界紀錄。

自2020年，杜普蘭蒂斯每次將世界紀錄提升僅1厘米，事關當運動員重新刷新世績時，可獲得10萬美元的獎金，獎金按逐次賽事計，若然在同一賽事兩破紀錄也只會獲得10萬美元，故此杜普蘭蒂斯「擠牙膏式」地破紀錄，如今再將紀錄推高1厘米，破紀錄獎金累積至110萬美元。

田徑｜杜普蘭蒂斯十度破撐竿跳世界紀錄 名利雙收袋獎金鑽石戒指

杜普蘭蒂斯第11次破世績，再添10萬美元的破紀錄獎金。（路透社）

「感覺好正，我來到這裏就是為了這樣，我做足萬全準備去成就這事，助跑十分順利，就是這樣做到了。」25歲的杜普蘭蒂斯賽後如此說道，當他準備破紀錄一跳時，全場響起歌曲《Bop》，他不單止破紀錄了得，原來音樂造詣都有一手，這首歌的作曲﹑作詞部分也是出自杜普蘭蒂斯，這首單首正正在破紀錄當日（28日）推出。

「我在數個月前已經在製作這歌曲，當我製作時，我心想着可以在今次比賽時播放，這就是我趕及推出的原因。」