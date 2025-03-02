英足總盃｜水晶宮前鋒遭恐怖飛踢重創縫25針　般茅戰越位系統無效

英格蘭足總盃第五圈連場都有驚人場面，當中水晶宮對米禾爾，米禾爾門將羅拔斯（Liam Roberts）一次恐怖飛踢桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta），令後者重傷。

另外，般尼茅夫主場對狼隊一戰，是半自動越位系統首次在英格蘭本土賽事試行，原意是提升效率，未料最終卻出現全場乾等VAR足足8分鐘的尷尬場面。



水晶宮對米禾爾一戰，開賽不久，水晶宮一次長傳，前鋒桑馬迪達欲接應，米禾爾門將羅拔斯衝出禁區想解圍，未料卻以「功夫腳」直接踢中桑馬迪達臉部，這名水晶宮前鋒隨即倒地，接受治療好一段時間後才戴上頸箍、以擔架抬離場。球證奧利華本身連黃牌也沒有出示，之後才直接抽出紅牌，驅逐羅拔斯。

羅拔斯的飛踢相當誇張。（路透社）

最終水晶宮3：1擊敗米禾爾，進入8強，但賽事的焦點仍落在這記恐怖攔截之上，馬迪達的左耳撕裂，水晶宮賽後發聲明公布其情況，指他在接受專科治療後已離開醫院：「他的左耳嚴重撕裂，需縫25針，但檢查顯示他沒有其他問題，他的感覺良好，現在他會休息，球會醫生會監察他的康復進度。」馬迪達隨後也在社交媒體發文，表示自己會以更強姿態回歸。

馬迪達受重創，即場接受治療。（Getty Images）

般尼茅夫1：0擊敗狼隊的賽事也出現尷尬場面，2022年世界盃大行其道的半自動越位系統，隨後也陸續在意甲、西甲等啟用，但英足總一直推遲使用，今仗終首次在英格蘭本土賽事起用，英足總標榜系統可以「將越位判決所需時間平均減少30秒」，令影像助理裁判無需再大費周章「畫線」。

般尼茅夫對狼隊一戰，花了足足8分鐘檢查一個入球。（Getty Images）

未料這場賽事卻出現始料未及的場面——35分鐘，般尼茅夫將皮球送入網窩，最終VAR花了足足8分鐘檢視這個入球，而且未能使用半自動越位系統，除了因為6碼區內「太多人」，VAR也認為需檢視入球過程有無手球之嫌，相當複雜。

結果在系統首次啟用的這場賽事，出現了破英格蘭本土紀錄的8分鐘VAR檢查，場面尷尬，現場球迷也等到不耐煩，不少人高呼情況「羞恥」。最終般尼茅夫的入球被判越位而無效，但般茅最終也以1：0擊敗對手，進入8強。