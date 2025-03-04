歐聯全攻略｜燕豪芬主場硬淨　「細」抗阿仙奴

歐聯16強正式展開，荷蘭球會燕豪芬主場先擺下擂台，首回合迎戰英格蘭阿仙奴。燕豪芬今屆歐聯賽事主場成績算硬淨，而阿仙奴傷兵滿營下作客料亦會先求穩陣，估計首回合入球不會多。

（球賽編號：FB8441，3月5日04:00開賽，NowTV 638台直播）



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歐聯16強於本港時間3月4日深夜開打，連續兩晚上演首回合賽事，次回合則於3月11及12日本港深夜進行。⁠16強戲碼吸引，有兩場內訌，分別是西甲馬德里打吡皇家馬德里對馬德里體育會，及德甲內訌拜仁慕尼黑對利華古遜。至於英超3強利物浦、阿仙奴及阿士東維拉，則會分別鬥巴黎聖日耳門、燕豪芬及布魯日。

阿仙奴近4場賽事只取1勝，傷兵滿營下氣勢較季初大幅回落。（Getty Images）

其中阿仙奴作客燕豪芬一場戲碼觸目，先講「兵工廠」軍情，近期在聯賽接連失分，落後榜首利物浦13分，爭標機會幾近渺茫，相信歐聯賽事會全力出擊。不過陣中傷兵滿營，缺少了加比爾馬天尼利、加比爾捷西斯、夏維斯、布卡約沙卡及富安健洋，現時攻守人腳都捉襟見肘。

不過，阿仙奴今屆歐聯表現好，首圈8場初賽錄得6勝1和1負，其中作客成績是2勝1和1負，相信今場作客荷蘭攻力打折扣下，必求穩陣行先。

燕豪芬前線的比列錫（左一）及盧克迪莊為陣中兩大主力。（Getty Images）

至於主隊燕豪芬，於附加賽淘汰祖雲達斯躋身16強，該隊今屆歐聯10場比賽取得5勝2和3負，主場更未輸過，錄5戰4勝1和，今場極有可能延續強勢頂住阿仙奴。前線的比列錫及盧克迪莊為陣中兩大主力，前者36歲，後者34歲，堪稱老而彌堅。

燕豪芬今場歐聯主場未輸過，錄5戰4勝1和戰績。（Getty Images）

翻查雙方對賽紀錄，近8次歐聯交手6次總入球少過3球，當中⁠燕豪芬4次主場對阿仙奴，成績錄得1勝2和1負，包括上屆分組賽打和1：1。今仗與其夾硬估勝負，不如一注直取入球細為上算。

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