世界桌球大獎賽｜未完賽趕觀眾走　球迷鼓譟：唔識唔好搞，盞肉酸

「世界格蘭披治桌球大獎賽」今日（4日）在啟德體藝館展開，惟由於比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右，要求觀眾在當前的一局結束後就離場，惹來現場球迷鼓譟。



晚上第二場賽事、在一號枱舉行的加蘭韋爾遜對沙治，較原定時間遲開始，打到局數2：2、約晚上11時15分，場館螢幕出現訊息，指「根據場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館。於本局完結後，請所有觀眾按工作人員指示直接離開會場。請大家留意各交通工具的尾班車時間，對大家造成不便我們深感抱歉，希望再次與你們見面，晚安。」

到晚上11時左右，現場仍有不少觀眾。（趙子晉攝）

當時現場尚有逾百觀眾，到比賽打完第5局，沙治領先3：2時，工作人員現身請觀眾離開會場，雖然大部份觀眾無奈地按指示離場，但亦有球迷鼓譟，並向在場記者表達不滿。

當中一位身穿阿仙奴球衣的觀眾「亨利」說：「不是錢銀的問題，事先聲明，是邏輯問題，就算我買最便宜的門票，也不可能這樣提供服務，希望傳媒能幫我們說出來，賽會真的很差，不會怪工作人員，他們打份工不會怪他們，但賽會裏面的人，職員，着紅色衫的西人，外國人，出來趕我們走，好冇一個態度。」他又希望負責轉播的Now TV能為觀眾發聲。

球迷亨利對於賽會安排大表不滿。（趙子晉攝）

另一位觀眾莊先生表示：「無可能睇到一半要你走，香港想學人搞體育，要諗諗遊戲係點玩先，唔係足球加時120分鐘要人走，而係打到一半要人走，真係笑大人個口，搞唔到就唔好學人搞，好核突。」

他續指：「桌球係紳士運動，大家都係帶住情緒出來，唔識唔好搞盞肉酸，無怪過工作人員，如果場地有咁多限制就不如海邊打，巨星演唱會都趕人走，如果比體育巨星睇到呢個情況佢地來唔來，無可能一半就走，好似餐廳食飯食到一半就走，唔係張飛價值問題。」

球迷莊先生。（趙子晉攝）

莊先生坦言是第一次有此遭遇：「第一次被趕，好肉酸，想發展體育盛事相關部門再諗下，做唔到就唔好做，第一場就搞成咁，消費者唔高興，打桌球預唔到時間，而家唯有返屋企。」

賽會代表封歡歡稱，是在晚上11時與場館協調時，才知道觀眾要在午夜前離開，又指：「內地場館無時間限制」，多番強調球迷留下是最忠實的表現，主辦很重視球迷情緒，惟場館沒有意識到觀眾會留到較後時間；賽會並向受影響觀眾表示會「盡快解決，在明天開波前解決」，惟未有交代解決方案。

觀眾離場後，未完成的賽事繼續進行，除了加蘭韋爾遜對沙治，吳宜澤對龐俊旭的比賽也繼續舉行。