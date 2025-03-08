英超特攻｜紅魔鬥兵工廠　入球「大」匯演

近5場只贏過一次的曼聯，周日英超遇上強敵，於主場迎擊次席的阿仙奴。兩軍近年對壘多大手交易，今仗相信也不例外，一場「大」戰一觸即發。

（球賽編號：FB8663，3月10日00:30開賽，Now TV 621台直播）



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過去的「仙魔大戰」是英超的矚目對碰，近年隨着曼聯愈踢愈沉，已沒有從前的激烈爭鬥氣氛，近8次對決，阿仙奴取得5勝1和2負，近4次聯賽碰頭更悉數取勝，可謂佔盡上風。值得留意的是，近7次聯賽對決中，有5次總入球超過3球。

曼聯的約舒亞舒克斯近期墮後一格踢進攻中場，比他踢中鋒時的表現出色。（Getty Images）

事實上，曼聯今季防守不濟，聯賽已失掉39球，得失球是-6；近7場亦未嘗不失。除了因為利辛度馬天尼斯、勞基梳爾、莊尼伊雲斯等守將仍在養傷外，門將奧拿拿又不時「蝦碌」，防守力自然難以稱善。

還好「紅魔鬼」最近的進攻能力所改善，近7場有5場取得入球，雖然中鋒凱倫正歷19場入球荒，但約舒亞舒克斯墮後一格卻漸入佳境，周中歐霸作客皇家蘇斯達便貢獻了一球。

阿仙奴前線傷兵累累，米基爾馬連奴也要串演中鋒。（Getty Images）

阿仙奴現以54分排聯賽次席，雖少踢一場，但已落後榜首的利物浦達13分，餘下11場可謂一分都不能少。「兵工廠」前線傷兵累累，加比爾馬天尼利、布卡約沙卡、夏維斯及加比爾捷西斯等都缺陣，唯有寄望串演中鋒的米基爾馬連奴，保持近4場入3球的勇態。

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