劍擊世界盃｜張家朗開羅站無緣頒獎台　女佩薛雅齊飲恨次圈止步

國際劍聯（FIE）劍擊世界盃今周末分別上演花劍及佩劍分站，世界第二的張家朗再度登場，在埃及開羅站連過兩關，及後再度上演反勝戲碼，惟最終未能登上頒獎台；女將符妤名「決一劍」力克意大利劍手，生涯首度晉身國際賽次圈。女子佩劍方面，薛雅齊在希臘站世界盃力挫法國劍手攜手過關。



開羅站花劍世界盃：張家朗、符妤名攜手過關

在埃及開羅舉行的花劍世界盃，男子與女子花劍一同舉行，2男2女打入正賽圈。世界排名第二位的張家朗直接躋身正賽圈，首圈與奧地利的Maximilian Ettelt爭晉級，戰情緊湊，張家朗結果以15：12取勝晉級。張家朗再對俄羅斯的Anton Borodachev，曾經領先9：1，最後以15：10再過一關。張家朗及後與日本劍手Baba Shunsuke交手，家朗曾經落後5：10，其後發力即打出一段10：1反勝，可惜最終8強不敵捷克的祖賓尼治（Alexander Choupenitch），獎牌旁落。

蔡俊彥與意大利劍手比安奇（Guillaume Bianchi）碰頭，早段一度領先，惟其後被對方反敗為勝，以12：15無緣晉級。

張家朗。（中國香港劍擊總會圖片）

女子花劍方面，兩名港將同樣戰至「決一劍」但命運各異，符妤名（Sophia）與意大利的貝天妮（Irene Bertini）爭晉級，Sophia早段領先，其後被這名意大利20歲的劍手反超前，符妤名雖然今仗多次被迫至底線，但她的防守奏效，對方多次不果，更被她反攻得分，戰至14：14時，Sophia「決一劍」單燈奠勝，生涯首度打入32強，其後以11：14力戰憾負Anne Kleibrink，無緣再晉一級。

鄭曉為首圈遇上瑞典的Miriam Schreiber，第二節打出一段6：0扭轉形勢，直至末段一度領先14：12，惟被對手最後20秒追平，更在「決一劍」飲恨。

符妤名。（中國香港劍擊總會圖片）

符妤名反攻奏效。（中國香港劍擊總會圖片）

希臘站佩劍世界盃：薛雅齊飲恨無緣16強

早前摘下亞青個人賽銅牌的薛雅齊，轉戰成年組世界盃延續勇勢，首圈以15：11力克法國劍手Cyrielle Rioux，繼上年2月的秘魯利馬站世界盃後，再度突破首圈，硬撼3號種子、保加利亞劍手伊列娃（Yoana Ilieva），薛雅齊不落下風，與16強只差一劍，以14：15憾負，次圈止步。朱詠翹則在首圈不敵另一法國劍手Toscane Tori。

另外，在意大利巴都亞上演的男子佩劍世界盃，由羅浩天、何思朗、陳樂熹、張愷駿組成的港隊，何思朗在對戰美國的16強賽事中受傷，不敵美國轉戰排名賽，最終摘下第11名。

薛雅齊。（中國香港劍擊總會圖片）