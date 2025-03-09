花劍世界盃｜張家朗尾局狂追11:4闖8強　排名賽全勝開羅站獲第5

有「Comeback King」之稱的張家朗，在個人賽扭轉形勢看似是家常便飯，這名世界第二在花劍世界盃開羅站團體賽16強再度發威，最後10秒曾經落後波蘭4分，張家朗極速8秒追平，加上「決一劍」奠勝，一局打出11：4領港隊驚險反勝波蘭，下圈鬥意大利爭入4強。



（中國香港劍擊總會圖片）

由張家朗、蔡俊彥、梁千雨、李逸朗組成的港隊男花，在開羅站花劍世界盃被列為9號種子，首圈以45：29輕取印度，與波蘭爭入8強。港隊中段被拉開分差，曾經落後雙位數，蔡俊彥在第6局開始逐步收復失地，直至第9局的張家朗上場時，港隊依然落後6分。張家朗一直未能追近，直至最後10秒更落後40：44，張家朗再度發揮「Comeback King」本色，他的瘋狂進攻奏效，8秒極速連追4分，追成44：44平手。戰至「決一劍」，張家朗後退反攻「單燈」，最後一局打出11：4完成逆轉勝，領港隊險勝過關，與意大利爭入4強。

面對意大利，港隊未能延續上場反勝的氣勢，以24：45落敗，跌至排名賽後分別擊敗匈牙利及埃及，以第5名完成賽事。

至於女子花劍方面，港隊首圈淘汰印度後，16強遭加拿大淘汰，最終以第15名完成賽事。