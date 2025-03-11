歐聯全攻略｜主場迎拜仁慕尼黑　利華古遜求仁得仁

歐聯16強次回合其中一場矚目大戰，是利華古遜主場迎擊拜仁慕尼黑的「德甲內訌」，利華首回合作客以0：3慘敗，但觀乎拜仁今季歐聯客場通常「跌watt」，因此主隊今仗或能平反敗局。

（球賽編號：FB8797，3月12日04:00開賽，NowTV 638台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50043905

兩軍由德甲鬥到歐聯，拜仁現時於本土聯賽以8分領先利華古遜，穩站榜首，歐聯16強首回合，憑中鋒哈利卡尼梅開二度及穆斯亞拿的入球，以3：0遙遙領先，該仗利華更有後衛洛迪梅基尼紅牌被逐，今場須停賽。

捷克前鋒柏德列舒希克今季在各項賽事為利華古遜攻入22球，是球隊的首席射手。（Getty Images）

不過，利華出線仍未絕望，一來他們近3次主場迎戰拜仁，取得2勝1和，上季聯賽便以3：0大勝；今季聯賽碰頭雖打成0：0平手，但其實該仗他們有15次射門，xG更達2.16， 只是稍欠運才未能破門，如果今仗發揮最佳水準，要擊敗拜仁並非不可能。

再者，拜仁今季在歐聯作客表現水準飄忽，只取得2勝3負，曾以0：1不敵阿士東維拉，亦以1：4及0：3分別慘負予巴塞隆拿及飛燕諾；相反，利華今季歐聯主場4戰全勝，包括連挫意甲米蘭雙雄，4場入9球而不失1球。

拜仁射手哈利卡尼在首回合梅開二度，今季歐聯上陣10次，累積9個入球。（Getty Images）

拜仁在各項賽事連續10場不敗，取得8勝2和後，在剛過去的聯賽卻以2：3主場爆冷不敵波琴，士氣受挫，加上門將紐亞在首回合對利華慶祝入波時弄傷小腿，次回合上陣成疑，因此，今仗一於捧利華主場揚威。

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。