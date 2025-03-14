F1｜揭幕戰澳洲站五大看點：咸美頓法拉利首戰、威廉士成黑馬

F1（一級方程式）新賽季今周在澳洲展開，本文為大家介紹新賽季五大焦點。



咸美頓駕駛44號的法拉利戰車。（Getty Images ）

咸美頓首披紅色戰衣

咸美頓去年二月官宣今季轉到法拉利，他在平治12年後轉而披上「躍馬」的紅色戰袍，車迷又看慣了沒有？「咸美頓 + 法拉利」的品牌效應強烈，他在新東家的第一戰，必然是澳洲站最大焦點、甚至說是F1史上最受矚目的轉會後第一戰，也不為過。

到底這位40歲的F1七屆車手世界冠軍，能否一轉會就交出表現？在澳洲站的自由練習，陸克萊駕駛SF-25在第二節排第1位，咸美頓則落後約0.4秒排在第5。咸美頓坦言，法拉利的動力系統和平治的差異「翻天覆地」，仍需時間適應，「但換個角度看就是令人期待，現在是我人生中最值得期待的時間，我很享受。」

麥拿侖上季後半段戰績輝煌，今年可否衝擊車手世界冠軍？（Getty Images）

麥拿侖繼續超班？

咸美頓要在法拉利第一戰就上頒獎台，當然不是易事，畢竟在季前測試中，麥拿侖的MCL39已承接上季尾，展現出超卓的性能，在澳洲站首兩節自由練習也名列前茅。不過主將諾里斯認為，戰車在第二節自由練習時，在「輕油」的排位賽模擬中平衡性不佳，坦言不滿意、對戰車也沒有十足信心。他的話可信嗎？周六早上的排位賽將會揭曉。

平治、紅牛換上新秀 競爭力成謎

紅牛車隊上季初本來還保持着皇者的氣勢，但很快就遭麥拿侖、法拉利追上，最後車隊冠軍拱手讓予麥拿侖。紅牛新戰車RB21在季前測試和澳洲站自由練習的表現不算太突出，四屆冠軍韋斯達賓當然仍值得信賴，不過紅牛今季棄用了佩雷斯、換上新人羅臣，這位紐西蘭車手在澳洲站自由練習中表現較為掙扎，會否經歷一段陣痛期？他又會獲得足夠的時間去適應嗎？

平治車隊則是自2022年F1換上全新技術規例後，一直無法克服這一代地面效應戰車的挑戰，戰績相當起伏。今季失去了咸美頓，由羅素擔大旗領軍，新秀安東尼利在練習中的表現，也明顯仍在適應中，不過戰車W16的長距離速度似乎頗有競爭力，正賽表現值得期待。

辛斯能領威廉士重返高峰嗎？（Getty Images）

威廉士成黑馬？

中游大戰上季鬥得非常激烈，今季之初形勢似乎也相若，是「細牛」RB、威廉士、Alpine、Aston Martin之爭。當中威廉士在James Vowles帶領下穩步成長，在澳洲站自由練習表現不俗，加上簽得辛斯夥拍艾邦，車手陣容相當強勁，表現令人期待。

6名新秀正式上陣

今季場上新秀多達6人，包括平治的安東尼利、紅牛的羅臣、Alpine的杜漢、RB的赫查、哈斯的比亞文和沙巴車隊的波杜尼圖。當中視線自然落在填補咸美頓空缺的安東尼利和羅臣身上，前者完全沒有出戰F1的經驗，會否是韋斯達賓後另一位超級天才？至於羅臣則已做過兩季「替工」，合共出賽過11場，嚴格來說已不算新秀，但要做韋斯達賓的隊友有多艱難已無需多講，他又能否頂得住這份壓力呢？

F1澳洲站

自由練習3：3月15日（六）早上9:30

排位賽：3月15日（六）下午1:00

正賽：3月15日（日）中午12:00

直播：Now TV 638台直播