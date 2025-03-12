歐聯PSG挫利物浦︱迪比利終證身價　巴塞6年碌碌無為投巴黎即發光

奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）今季在麥巴比離隊後在巴黎聖日耳門（PSG）光芒四射，歐聯16強作客利物浦在首回合落後0：1劣勢下，全靠他一記充滿靈巧和智慧的入球領軍扳平，繼而戰至互射十二碼氣走這支被視為奪標大熱的6屆冠軍。



在多蒙特被視作「神童」，獲巴塞隆拿以過億歐元天價收購，在西班牙6個年頭鬱鬱不得志，不少時間都在養傷。因此2023年夏天轉會費跌價一半過檔PSG，沒有多少人對他抱有重大期待。意想不到的是，27歲的迪比利默默耕耘，終在巴黎踢出昔日被預期的身價與高度。



歐聯PSG挫利物浦︱迪比利為球隊總比數扳平的入球，盡顯身價。（Getty Images）

天價加盟巴塞隆拿禍福難料

2017年當迪比利以1.05億歐元從多蒙特轉投巴塞隆拿，創下當時歷來第二最高足球員轉會費紀錄，消息震撼全球。當年他只得21歲，而且才剛剛為多蒙特踢了一季，在此之前，他在母會雷恩剛升上一隊，也是踢了一季便被多蒙特以3500萬歐元買走。

換言之，巴塞以全球第二最貴的天價，買入一個只在法甲、德甲各踢一季的小將，絕對是一宗豪賭。這宗交易背後，前設是同一個轉會窗，巴塞冷不提防被巴黎聖日耳門（PSG）付出2.22億歐元違約金撬走陣中巴西巨星尼馬（Neymar），於是帶點恐慌性地收購迪比利，他們還想從利物浦手中搶走當時得令的古天奴，一時不得要領，半季後以1.35億歐元搶人成功。

歐聯︱迪比利當年未趁主場之利多數利物浦，埋下巴塞四強出局伏線。（Getty Images）

傷患纏身又聲名狼藉

可是不論是迪比利，還是古天奴，高價加盟巴塞後都未能踢出預期中的水平。2018/19球季迪比利最為人熟悉一幕，是歐聯四強首回合主場對利物浦，白白浪費美斯的妙傳，一再射失，比數維持在巴塞贏3：0，大家都不會忘記他們在次回合作客吞4蛋，迪比利在首回合疲弱的把握力，間接成為巴塞出局罪人。

之後一季他幾乎全季養傷，疫情期間經常出現他跟法國同鄉基沙文一起打機的畫面，後者同樣過億身價到巴塞而碌碌無為，二人更曾因惡意模仿亞裔酒店職員引發種族歧視風波。球場內外皆聲名狼藉。

歐聯PSG挫利物浦︱迪比利在PSG發光發亮。（Getty Images）

獲讚「較麥巴比更優秀」卻一度遭棄用

2021年連美斯也離開了巴塞隆拿，正是迪比利上位的最佳時機，當時巴塞會長拿樸達以「較麥巴比更優秀」來形容他，一星期後輪到時任主帥沙維亦稱，「如適當使用，他有能力成為全球最佳球員」。

可是僅兩個月後，巴塞便因財困告訴他必須簽下減薪合約，否則便要離隊，沙維配合球會操作將他逐出大軍名單。之後巴塞在用人之際又重新起用他，迪比利在受傷與康復之間持續為球隊上陣，輾轉間為巴塞效力6年，185次上陣攻入40球，3奪西甲冠軍，榮譽似乎跟他關係不是太大，2023年夏天重返法國，以5000萬歐元加盟PSG。

歐聯PSG挫利物浦︱沒有麥巴比，PSG靠迪比利一樣能晉身八強。（路透社）

迪比利投大巴黎終綻光芒

上季PSG尚有麥巴比在陣，今季「麥總」投皇馬後，迪比利鋒芒畢露，近16場攻入22球，榮升整個歐洲球壇狀態最勇的射手，而且他再次在歐聯面對利物浦，作客全球最難踢的晏菲路，以一記精彩入球帶領球隊爭勝，不止洗脫6年前歐聯四強屢次失機的負面印象，成熟的表現，亦終於對得起他的高昂身價。

或許拿樸達和沙維沒有說錯，迪比利確有成為全球最佳球員的能力，只是讓他綻放的土壤不在巴塞隆拿，而是巴黎。PSG如順利再進一級，有機會在四強遇上皇馬，到時可先跟麥巴比較量，如能晉身決賽，或重遇舊東家巴塞隆拿，上演一幕全球期待的倒戈戲碼。