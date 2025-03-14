澳職方程式｜過關2串1　勝利女足客勝串西悉主勝

今周澳職出現巧合賽程，西悉尼流浪者男女足都在主場出擊，而對手同是墨爾本勝利；不過，西悉尼男足實力與近況，皆比女足好得多，因此今周隨時出現迥異的結局。



先說男足方面，西悉尼流浪者現時以19戰得31分排第6，雖比第4位的墨爾本勝利少2分，但少賽一場，今場獲勝的話，便可取而代之，並鞏固前6名晉級季後賽的席位。

西悉尼流浪者近5場4勝1和，士氣正盛，今仗可望主場奏捷。（Getty Images）

西悉尼近況極佳，近5場取得4勝1和，最近兩場更分別以4：0及4：1大勝中岸水手及珀斯光輝。勝利近況則稍遜，只取得2勝2和1負；單計作客的話，勝利今季亦只取得3勝3和4負的戰績，表現一般。

墨爾本勝利隊長米蘭達於防線一夫當關，後上助攻亦有2球斬獲。（Getty Images）

對賽往績上，西悉尼亦佔上風，近10次碰頭，取得6勝2和2負；值得留意的是，這10場中有6場總入球超過兩球。近況及往績佔優下，今仗可捧西悉尼主場報捷。

西悉尼流浪者女足暫排「尾二」，實力一般。（Getty Images）

至於澳職女足方面，西悉尼女足卻是另一番光景，她們近期雖然取得3勝1負，但18場只得15分排「尾二」；勝利女足近態更稍勝，近4場取得3勝1和，而且她們已連續8場未嘗敗績，並以18戰38分排聯賽次席，僅以2分落後於同市宿敵墨爾本城。因此，勝利女足今場開出「客勝」毫無懸念。

墨爾本勝利女足近8場聯賽未嘗一敗，主將富菲功不可沒。（Getty Images）

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