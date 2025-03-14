英超特攻｜英聯盃決賽　紅軍喜鵲報「細」數

英超「一哥」利物浦在周中的歐聯鎩羽出局，但眾將要火速收拾心情，於周日迎來聯賽盃決賽。「紅軍」是上屆冠軍，今仗對手紐卡素卻未嘗捧過聯賽盃，決賽經驗會否成為勝負分野？



利物浦是捧得聯賽盃最多的隊伍，共10次奪標，包括近3屆曾兩挫車路士折桂；相反，紐卡素卻從未捧過聯賽盃，他們在前屆曾打入決賽，但以0：2不敵曼聯。

上屆決賽，利物浦憑隊長雲迪積克加時的入球，以1：0力挫車路士捧盃。（Getty Images）

事實上，利物浦近3次在溫布萊踢盃賽決賽悉數勝出，而紐卡素近3次在溫布萊的決賽卻全數敗陣，除了前屆的聯賽盃外，還於1998及1999的足總盃決賽亦分別不敵阿仙奴及曼聯；「喜鵲」上次奪得本土盃賽冠軍，已是70年前的足總盃。

利物浦10次摘下聯賽盃，是捧盃最多的一隊。（Getty Images）

屋漏兼逢夜雨，紐卡素更有主將安東尼哥頓停賽，他於今季的聯賽盃貢獻了2入球1助攻；另外今季表現出色的左閘利維斯賀斯，亦因傷提早收咧，攻守力都大打折扣。對賽往績上，紐卡素更已有10年共19場賽事未贏過利物浦，今仗要取勝談何容易？

紐卡素在不同方面都處下風，要首奪聯賽盃冠軍，隊長般奴古馬雷斯於中場攻守舉足輕重。（Getty Images）

不過，利物浦在周中歐聯要戰至互射12碼才落敗，元氣大傷，士氣重挫，而且主將阿諾特該仗傷出，今仗恐難上陣，拉近雙方差距。勝負難料下，可考慮近6次聯賽盃決賽有5次總入球都少過3球，「入球小」可能更值博。

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