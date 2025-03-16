F1澳洲站｜雨戰中六人退賽　咸美頓法拉利首戰失色　諾里斯封王

2025年F1（一級方程式）開鑼戰在澳洲墨爾本上演，周日（16日）的正賽因天雨出現許多意外，6名新秀中僅得2人成功完賽，連經驗老到的艾朗素和辛斯也不能倖免。

麥拿侖也展現出新戰車MCL39的壓倒性優勢，諾里斯在多變的環境中，力壓韋斯達賓，在首站封王，宣告展開世界冠軍車手的爭逐。



赫查在暖胎圈已自炒退賽，F1生涯迎來如此開局，他失望地掩面哭泣。（路透社）

墨爾本周日天氣惡劣，早上下起大雨，令F1正賽前的F2主賽事在多次紅旗後宣告取消，F1正賽則如期展開，惟暖胎圈已有RB的新人赫查炒車，起步中止。賽事15分鐘後重新起步，韋斯達賓就向皮亞斯特利進攻，成功爬頭升上第二，惟緊接Alpine新人杜漢失控自炒，安全車出動；未料安全車期間，辛斯同樣失控撞牆，安全車繼續帶領，到第8圈才重新開賽。

F1澳洲站起步時路況惡劣。（路透社）

兩名新秀極速下馬後，其他新人也各有不同發揮，第16名起步的平治新秀安東尼利拾級而上，他在第15圈超越侯根堡升上第12名，但很快失控打轉、跌回第13名，幸未有撞牆可繼續作賽，這也是他全場唯一較大的犯錯，之後更有精彩表現。

相反，紅牛的新人羅臣雖然前兩季已合共出戰過11場F1賽事，但首季以全季正選姿態參賽卻開局不利，排位賽Q1出局的他因更換尾翼在維修站起步，早段一直被兩架哈斯夾住，被困在尾二的第16名，圈速也遠遠落後前列的隊友韋斯達賓。

羅臣已有不少F1經驗，但升上紅牛車隊後首戰令人失望。（Getty Images）

賽事形勢本來已頗為穩定，當中韋斯達賓一次犯錯讓皮亞斯特利搶回第二名，兩架麥拿侖將「韋少」不斷拋離，拉開多達16秒的優勢，未料到34圈，一直在第10位追趕加斯利的艾朗素自炒，引發安全車，絕大多數戰車都趁機換上乾地用的光頭胎。安全車在第41圈尾離開，比賽在第42圈重新展開。當時各隊工程師都提醒車手，預計賽事尾段會再下一至兩圈的大雨——這也成為今場比賽的一大轉捩點。

賽事花了許多時間才清理艾朗素的意外現場，到第45圈如預期下起大雨，頭位的兩部麥拿侖齊齊失控，皮亞斯特利衝入草地，花了好一段時間才成功重返賽道，大部份戰車都立刻換回綠圈的晴雨胎，此時紅牛新秀羅臣和沙巴的新人波杜尼圖也先後炒車，令今季6名新秀中，還能繼續作賽的只餘平治的安東尼利和哈斯的比亞文。

安東尼利首戰F1，表現相當穩定。（路透社）

在一輪混亂後，排名也大執位，威廉士的艾邦排在第4，安東尼利升上第5、史杜爾上到第6、本來在下游的侯根堡上到第7；較遲才換上晴雨胎的兩架法拉利則失去幾個位置，咸美頓跌落第9、陸克萊第10。本來一直穩定跑在前列的角田裕毅也在混亂中成為輸家，跌出前10名。

比賽在52圈即餘6圈時重新展開，兩架法拉利把握加斯利犯錯，雙雙爬升一位，皮亞斯特利最後也超越咸美頓，獲得第9名，陸克萊和咸美頓分別以第8和10名完賽，三人的戰績都不如預期。

咸美頓的法拉利首戰只能以第10名完成。（Getty Images）

最後兩圈，一直在第二的韋斯達賓發力窮追跑在第一名的諾里斯，但最後無阻諾里斯奪冠，韋斯達賓第二，羅素獲季軍。安東尼利雖然超越艾邦以第4名衝線，惟因換胎時車隊在不安全情況下放行被罰5秒，跌落第5名，但也成功在自己的F1處子戰由第16名起步、第5名完賽的精彩表現得分，成為今站焦點。