英聯賽盃｜利物浦1:2紐卡素 周中歐聯出局遺禍 史諾未及時輪換

利物浦在周中歐聯戰至互射12碼才出局的禍害，在聯賽盃決賽中表露無遺，士氣低落、兵疲力弱，最後只能以1：2不敵紐卡素，短短數天失去兩個錦標。「喜鵲」今場戰術與決心都勝過紅軍，贏得清脆，首度捧起聯賽盃、也是球會70年來首個本土錦標，非常合理。



史諾今仗排出的正選陣容，或許已埋下輸波的伏線，除了門將以基利靴代替了艾利臣、右閘以昆沙代替了受傷的阿諾特外，其餘9人都與周中歐聯不敵巴黎聖日耳門時一樣，眾將身心俱疲下，根本無法抗衡眾志成城的紐卡素，尤其兩員防中阿歷斯麥亞里士打及賴恩格雲貝治本身應是球隊的發動機，但進攻時沒有現身拿球組織，防守時亦只能勉強跟上對方的步伐，結果利物浦上半場基本就是從後場大腳長傳，完全沒有像樣的攻勢，要到上半場臨完場才有第一腳射門，但祖達的近射卻嚴重偏離龍門。

史諾調整球員狀態的功力稍遜，令利物浦數天內連失兩盃。（Getty Images）

那邊廂的紐卡素卻非常專注，前場波到人到，戰術簡單直接，就是兩招，其一是不斷進攻利物浦的右路，其二是以死球進襲。

由於阿諾特受傷，高大新秀昆沙今仗擔任右後衛，但他速度上已難及紐卡素左翼哈維班尼斯，而且由於沙拿鮮有協防，紐卡素主帥賀維也讓左閘利夫拿文度（Tino Livramento）不斷助攻，就算格雲貝治與干拿迪會協助昆沙，但紅軍右路亦危如纍卵，不是無法堵截傳中，就是失角球，這就引發賀維的第二計——死球戰術。

身高2.01米的丹般恩，是紐卡素死球戰術的重要棋子。（Getty Images）

利物浦是英超防守死球最好的球隊之一，皆因兩名中堅雲迪積克與干拿迪極之擅頂。賀維的死球戰術就是故意避開兩人，讓兩米高的丹般恩（Dan Burn）企在大遠柱，遠離小禁區，第一次斬給他，他頭槌二傳予門前的般奴古馬雷斯已差點先開紀錄；到上半場補時階段，他更接應捷比亞開出的角球，在禁區頂前少許，無人看管下一頂遠柱入網。史諾的另一個失算是，讓只得1.76米高的麥阿里士打在死球時緊盯丹般恩，一來矮了一個頭，二來他亦太勞累，失球時正是他完全走甩對手。

紐卡素中鋒伊沙克今仗的入球，也是源於左路攻勢。（Getty Images）

紐卡素在53分鐘擴大比數的一球，也是源自左路，利夫拿文度與隊友一個簡單「撞牆」已甩開昆沙的防守，傳中遠柱的積及梅菲，後者壓過羅拔臣頂回中路，中鋒阿歷山大伊沙克順勢射成2：0。

史諾及後不斷換入進攻球員，尤其居迪斯鍾斯、哈維艾利洛兩名年輕球員有氣有力，表現活躍，讓利物浦搶回不少攻勢，可是鍾斯於59分鐘的撞射卻被紐卡素門將尼克普比飛身撲出，如果紅軍在這時追回一球，或有機會乘着氣勢進一步扳平。

基艾沙於補時階段為利物浦追回一球，但為時已晚。（Getty Images）

到了比賽末段，史諾讓中堅雲迪積克壓上前，打算用高空球製造攻勢，但這卻正中賀維下懷，雲迪積克面對丹般恩完全沒有優勢，後者全場7次爭頂6次頂贏，也頂住了紅軍最後的掙扎。而且這種「高Q大棍」的戰術，也令沙拿無用武之地，這名英超射手王今仗竟然連一次起腳都沒有。儘管基艾沙於補時為紅軍追回一球，但為時已晚。

丹般恩在防守端也表現出眾，在空中戰完勝對手。（Getty Images）

史諾今季以臨場調動見稱，往往助利物浦扭轉劣勢，但紅軍數天內連失兩盃，卻顯示他調整球員狀態的功力仍欠火喉，例如上周聯賽對修咸頓時雖有小量的輪換，但顯然未有惠及周中歐聯對PSG一仗。而該仗史諾的戰術亦竟是一開賽便發動高位壓逼，結果反而被對手偷襲得手，進而要戰至互射12碼階段，令眾將疲累不堪，干拿迪該仗更抽筋離場。

之後是國際賽期，利物浦下仗英超在4月2日主場硬撼回勇的同市宿敵愛華頓。雖然紅軍現時聯賽領先阿仙奴達12分，但還有一場是主場對阿仙奴的「六分波」；史諾現在要做的，是盡快穩住軍心，慎防稍有差池，出現骨牌式崩盤，令本身的巨大領先優勢也蕩然無存。