女足最前線｜女子歐聯8強戰　禾夫斯堡「細」抗巴塞隆拿

女子歐聯淘汰賽今周展開，衛冕的西甲班霸巴塞隆拿女足，8強將硬撼德甲豪門禾夫斯堡；首回合巴塞先作客，縱然陣中粒粒皆星，也難言穩勝。

（球賽編號：FB9176，3月20日 01:45開賽）



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巴塞女足近年稱霸歐聯，近4屆都打入決賽，並3次捧盃，前屆決賽對手正是禾夫斯堡，當時巴塞以3：2險勝捧盃；禾夫斯堡入決賽的次數比巴塞還要多一次，可是6次在決賽爭冠卻只得2013及2014年兩次成功。

巴塞女足中場孖寶佩迪雅絲（左）及邦瑪迪，盤傳射俱佳，是球隊的攻擊核心。（Getty Images）

巴塞女足以西班牙國家隊主力為骨幹，「球后」邦瑪迪（Aitana Bonmatí Conca）近年贏盡球壇的個人榮譽，其中場好拍檔佩迪雅絲（Alexia Putellas）亦自重傷後回復最佳狀態，她今季在西甲貢獻11入球及8助攻，是球隊的攻擊泉源；在兩人帶領下，巴塞在西甲能一枝獨秀，22戰取得21勝1負，以63分排榜首。

禾夫斯堡則以一對前鋒引以為傲，33歲老將阿歷姍大樸普配合荷蘭鋒將貝倫絲特恩（Lineth Beerensteyn）攻力強橫，後者亦以11個入球，暫列德甲射手榜次席。

禾夫斯堡的荷蘭鋒將貝倫絲特恩今季狀態大勇，於德甲射入了11球，暫列射手榜次席。（Getty Images）

牌面上，巴塞女足佔優，但她們過去兩次作客禾夫斯堡皆落敗，就算對手剛於聯賽以1：3不敵榜首的拜仁慕尼黑也好，巴塞亦難言穩勝。反而可考慮「狼堡」兩次擊敗巴塞分別贏2：0及1：0，或許「入球小」才是最佳選擇。

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